香港的黑色暴亂即將踏入六個月，整整半年的亂子，香港經濟被打殘，赤字、失業、倒閉，市面一片淒涼無處訴！中美頻頻為香港出招，香港則再次成了國際討論的焦點，外媒報道亦開始談香港「奇迹」，半年的暴亂，中方一槍未發、北京不煩不亂，為甚麼現實與劇本差那麼遠？

其實，香港經濟已經傷筋動骨，但外媒對香港形勢的報道及評估，卻不大關注經濟，反而關注解放軍及北京的動向。暴亂半年了，香港的抗爭不但沒有政府垮台、官員下台、軍事政變，就連香港民意的六四比也一點不變。顯然，暴徒叫囂半年的所謂民主覺醒根本是鬧劇，暴亂派爭取不了民心，香港亦炒不成他們想要的模樣。

最好笑的是，美國媒體一直聚焦駐港解放軍及在深圳體育館集結的軍隊動向，幾家美國大媒體一直派重兵追蹤軍營、軍隊蹤迹，誰料，半年過去，駐港解放軍除了有官兵早前自發在軍營外檢磚頭、清理街道外，中國軍人一槍未發。美國媒體及香港毒果報一直炒作的「屠城」成了青山幻想曲。

另一外媒關注的焦點是中國領導人的態度，想像中的煩亂、氣急沒見過，領導人很少談香港，上月中領導人外訪時才談了一次香港。有外媒指，北京對香港事件的表現近乎無視或漠視，是無視香港暴亂：因為亂不出樣，還是漠視美國這個幕後推手的功力呢？答案自己想。

日前，官媒及外交部發言人揶揄美國想借香港搞亂中國是高估了自己。如今看來，美國最失策及錯估的是香港走狗的本事，雖然美國透過不同管道，提供了充分的財政資源，而且搭建了平台為香港暴徒陣營站台背書，總統副總統以降全部擔任配角，結果暴徒打砸燒半年，除打爛了香港，政治上只取得談地區事務的區議會地盤，這樣的「成績」對即將要承擔制裁的美國來說，實在因小失大。白宮這下嘗到添煩添亂的滋味了。