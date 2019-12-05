美國總統大選形勢日趨熾烈，特朗普對來自民主黨的挑戰感到如芒在背。特朗普競選團隊的最新招數，是禁止彭博社採訪特朗普的競選集會以及其他相關活動，至於是否會與該社個別記者接觸，以及是否回答彭博社記者的提問，則「視乎情況決定」。

明眼人都看得出，特朗普此舉旨在針對該集團的老闆、紐約市前市長彭博本人。事實上，特朗普跟媒體開戰，早就不是新聞，他曾經單方面取消CNN駐白宮記者的採訪證，又試過在社交網絡轉載一幅漫畫，一輛寫上特朗普名字的火車，高速撞向CNN的標誌，由於漫畫上載後遭到各界猛烈抨擊，以致特氏須無奈刪貼。

然而，特朗普今次針對彭博社的行為，卻並非無的放矢。彭博社早前曾在內部通報，該機構將不再調查包括彭博在內的所有民主黨參選人，但會繼續對特朗普本人，進行調查報道。

這就難怪特朗普在社交網站大動肝火，批評彭博和他的媒體就知道追着自己不放，「這一點也不OK」。特氏競選團隊的負責人帕斯卡爾指，特朗普雖早已習慣被不公平報道，但彭博社的決定「更加不公平」，強調絕大多數傳媒機構都不會那麼肆無忌憚地表達其偏見。

的而且確，即使像《紐約時報》又或者是《華盛頓郵報》這樣對特朗普懷有明顯敵意的自由派報章，都不敢公然違反客觀公正的新聞準則。值得注意的是，上述提到被白宮取消採訪證的CNN記者，霍士新聞事後亦聯同其他同業，聯署向白宮抗議，並要求收回成命。反觀今次彭博社明擺着「拉偏架」，自由派媒體卻鮮見有嚴詞譴責，形成鮮明對比。彭博社總編輯米克爾思韋特受訪時為高層的決定解畫，強調自特氏在一五年成為共和黨總統初選參選人以來，該機構一直以公平、公正的方式報道他，儘管特氏團隊對該機構施加諸多限制，但他們仍會繼續這樣做。

這明顯是偷換概念，避重就輕。為甚麼該機構不能秉持「公平、公正」的方式處理民主黨參選人的新聞？「不再調查」是一回事，收到不利於民主黨人的新聞線索後，會繼續跟進還是「守口如瓶」，讓相關報道「胎死腹中」？對此米氏必須清楚交代，切不可繼續打模糊。

當然，美國媒體「政治掛帥」，公信力每況愈下，早就不是一朝一夕的事，只是自特朗普上台後，變本加厲而已。最典型的例子是關於「通俄門」的報道。以CNN為例，該機構不止一次言之鑿鑿地宣稱，前獨立檢察官米勒的調查能證明特朗普確有通俄實迹，甚至「管治末日」、「被彈劾」等字眼也是屢見不鮮，其他自由派媒體的情況也是不遑多讓。結果米勒報告出爐，全體自由派媒體被摑老大一巴。本身是民主黨支持者的哈佛法學院資深教授德肖維茨就指，自己只因為從法律角度為特氏說了幾句公道話，就被包括《紐約客》等刊物圍剿。

美國公眾對傳統媒體的信任度愈來愈低。有大學去年進行的民調就顯示，近八成受訪者認為傳統媒體報道假新聞。當第四權淪落至此，美國社會的衰敗，也就可見一斑。