產評：環球市場超反常　暴風前夕亂無章

今年環球金融市場可謂大變天！一方面，全球經濟轉差、壓抑投資風險胃納；另一方面，市場監管趨嚴，股市、債市表現反常，加上全球主要央行貨幣政策逆轉，即使是專業的對沖基金業者，操作難度亦大增，致落得大量資金流走，甚至倒閉收場。年結臨近，表面上股市表現不俗，但實際上制衡風險的市場機制卻瀕臨失靈，業者經營困難，猶如暴風前夕，只怕一發難以收拾！

對沖基金是全球股市的大戶。事實上，今年股市表現並不差，美股迭創新高、A股錄雙位數漲幅，即使暴亂頻仍的香港，恒指現價仍高於年初水平。今年理應是回報不錯的一年，偏偏對沖基金業卻告別在市場呼風喚雨的日子，甚至出現全球性的倒閉潮。

資料顯示，至今年十月，全球對沖基金已連續第八個月錄得資金淨贖回；而首十個月，全球對沖基金淨贖回超過八百億美元，相等於去年全年的兩倍，業界困境不難想像。即使是全球知名的對沖基金，都難逃資產規模大減甚至關門大吉的命運，行業景氣與主要股市表現形成強烈對比。

事必有至，理固有然。在中美貿易戰的背景之下，全球經濟增長放緩，資金的風險意識提高，紛紛增持現金或黃金等避險資產，減少風險投資。過去股、債走勢多是反方向而行，偏偏今年全球風險雖急升，但股、債呈雙升的反常表現，致使不少對沖基金都焦頭爛額。

另外，由於市場風險胃納縮細，全球投資者都傾向押注具流動性的大型股，而拋棄中小型股，股市指數和重磅股做好，但大部分中小股都估值低殘、成交低迷。過去對沖基金靠眼光投資中小股而取得跑贏大市的表現，今年的操作空間卻嚴重壓縮。投資者簡單買指數基金，都可以得到不錯的回報，對投資風險較高的對沖基金自然興趣大減。對沖基金管理資產規模收縮，就更難有作為。

一葉知秋！金融市場主要參與者的困窘，一定程度反映市場風險已累積至某一個地步，必須要正視。過去對沖基金業的活躍度，對股市的交投、金融服務業的職位供應，皆有着積極的推動作用。當局宜從稅務和簡化監管程序方面作出檢討，確保金融業界有足夠的生存空間，在極具挑戰的國際大氣候中維持競爭力。作為投資者，也須謹記「智者察於未萌，愚者暗於成事」的道理，面對環球投資市場諸多反常的現象，不能視之為慣常，須堅持嚴控風險，時刻保持警惕。