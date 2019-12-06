正論：佳節當前萬燈暗　香江氣數到盡頭

十二月本來是一個充滿節日氣氛的日子，但一場黑色暴亂，將所有節日氣氛打散。可以看見，聖誕燈飾不再璀璨，多個大型商場布置減少，甚至擔心遭暴徒縱火而不敢放置聖誕樹，市道一片愁雲慘霧。社會各界都希望暴徒收手，無奈黑手和政客不會善罷甘休，港府止暴無能，紓困措施又不到位，香港要恢復往昔的歲月靜好談何容易。屋漏偏逢連夜雨，長洲錄得一點四級地震，如果這是上天示警，莫非香港氣數已盡？

一年容易又聖誕，可惜今年特別悲。往年十一月已見各區商場的聖誕裝飾布置得美輪美奐，閃爍生輝，但今年卻暗淡無光，冷冷清清。中環一大型商場的巨型聖誕樹原本已經砌好，但眼見又一城商場的巨型聖誕樹上月遭暴徒縱火焚燒後即匆匆拆掉，其他商場亦如驚弓之鳥，不敢布置聖誕樹免成施襲目標。尖沙咀一大型商場過去會邀請明星舉行亮燈儀式，今年卻似例外，至今未有亮燈活動，「打卡」熱點更是空蕩蕩，疑與商場曾遭受暴亂衝擊有關。

一損俱損，商場人流和生意大減，用於宣傳的預算亦隨之縮水。有燈飾業人士坦言，整體生意減少兩成，部分小型商場的燈飾訂單取消，不取消的也減少預算，如此慘淡的經營環境可謂前所未見。有商場業界說出箇中淒涼：無人來恐生意難做，聚眾太多又驚暴亂發生，原本聖誕節是零售和餐飲業旺季，生意額佔全年近半壁江山，現在已打定輸數。整個市道被悲觀氣氛所籠罩，連帶對新年旺季亦失去希望。

是的，失去希望正正是目前香港人心的寫照，無人能夠估計黑色暴亂何時完結，無人能知香港能否走出困境。剛過去的周末周日，打砸搶燒、堵路「私了」再現，打破了區議會選舉以來好不容易維持的平靜，特首林鄭月娥形容為對經濟復甦「淋冷水」，對市民來說更是又一次失去希望。可以說，黑色暴亂不止趕走旅客、重創經濟，更大的遺害是打沉人心。當一個城市失去希望，人心充斥負面思想，要重建信心便千難萬難，尤其是暴亂黑手為了奪權無所不用其極，民陣後日舉行的大遊行隨時又演變成暴力衝擊，加上港府廢官顢頇無能，連派糖紓困也派到天怒人怨，香港如何走出低谷，令人無法樂觀。

時來風送滕王閣，運去雷轟薦福碑。香港過去風調雨順，被視為福地，但隨着政治病毒蠱惑人心，暴力成為常態，現在的香港顯然是「人衰行路打倒褪」。耗資逾八百億元興建的港鐵沙中線工程一波多折，早前已因為質量問題而將通車日期一延再延，詎料黑暴來襲，東鐵線設施多次遭受破壞而需緊急維修，原本在晚間進行的沙中線信號系統工程被迫取消，工程團隊無法按原定計劃進行通車測試，港鐵估計沙中線將由原定的二○二一年通車延至翌年第一季，這還是保守估計，要是暴徒再次對鐵路施以毒手，通車時間隨時再次推遲，香港的競爭力勢必一併斷送。

盛極而衰，物極必反。一個地方的盛衰總是有迹可尋，香港由小漁村發展成國際大都市，再由國際大都市淪落為政治之城、暴力之都，罪魁禍首是港府無能，中央未能端正主人家的態度亦難辭其咎。君不見，以「叛國禍港四人幫」黎智英、李柱銘等人為首的反中亂港集團，愈來愈肆無忌憚，最近更勾連美國通過針對香港的人權法案，為外部勢力鼓與呼。港府除了口頭譴責便無所作為，連依法捉拿黎智英等暴亂黑手也不敢，司法甚至充當反中亂港的保護傘，黎智英恐嚇東方報業集團記者案明明證據確鑿，律政司竟然拖延逾兩年致石沉大海。港府有法不依也就罷了，連中央也莫奈其何才是咄咄怪事，儘管北京提出反制美國的措施，但至今未見實際行動，如果連美國在港的走狗也制裁不了，試問還有人將國家權威放在眼內嗎？

在中港一片混亂之際，昨日香港的長洲、內地的唐山和新疆都錄得地震，是巧合這麼簡單嗎？相對於唐山、新疆地震超過四級，長洲地震無疑有驚無險，但幸運之神不會永遠眷顧香港，特別是社會亂象迭起，一門心思都往政治、暴亂裏鑽，民生經濟無人關心。當整個社會人心躁動，麻痹大意，多麼匪夷所思的事情也有可能發生，一旦奇災巨禍降臨，不足為奇矣。

事實上，古人向有天人感應之說，漢代大儒董仲舒認為，天地與人類自身的禍福、社會秩序的制訂都是按照五行的相生相剋來運轉生存。當萬物合於五行，則生生不息而萬物昌盛；若萬物背離五行，則天降災異、社會失序、萬物皆禍。他還認為，人之氣若能調和順適，天地之氣也會化為祥瑞；相反，人之氣如果邪亂乖謬，與天地之氣互相混淆，就會亂象叢生。

這並非導人迷信，證諸香港這半年來的種種怪現象，過去的文明理性一去不復返，取而代之是暴力野蠻橫行，彷彿中邪似的，可知這種說法不是沒有根據。何況中國本身亦進入多事之秋，大國崛起之路險阻重重，豈可掉以輕心？說到底，妖魔鬼怪張牙舞爪，中港人心愈走愈遠，正是所有亂象之源，要撥亂反正，否極泰來，惟有斬掉黑手，剷除禍根，否則一切都是空談而已！