世界視線：地緣利益結姻緣　日印同床恐異夢

在共建「印太大謀略」的旗號下，日本和印度本月迎來連串外交和軍事盛事。首先，雙方於月初在新德里舉行了首次外交和國防部長級二對二會談，並宣稱獲得重大進展；在此基礎上，日揆安倍晉三將於本月中正式訪問印度，與他的政治密友莫迪總理舉行峰會。可以預見的是，兩國將宣布提升戰略合作關係，從印太兩端制約中國。

日本過去只與美國舉行過外交和國防部長級二對二會談，足見東京與新德里之間的濃情厚意。事實上，日本已將印度列為美國和澳洲之後，第三重要的夥伴國。雙方部長在聯合聲明中表示，兩國將進一步加強合作，推動印太區的和平、安全與繁榮。

相比兩國政府的意氣風發，連日本媒體亦提醒稱，有必要正視兩國發展關係的各種限制。這包括：日本試圖獲得的印度高鐵訂單，因印方官僚作風而受阻；雙方貿易發展同樣未達日方預期，以二○一七年為例，雙方貿易總額為一百五十七億美元，只有中印貿易總額的兩成。換言之，雖然日印兩國打着聯手制華的大旗，但日方骨頭裏在意的，卻是經濟上的實質性獲利。即便是軍事合作，日方也不無對印售武的小算盤，例如前年向印度海軍出售十二架水陸兩用飛機。反觀印度，亦何嘗不是打着自己的小算盤？莫迪政府看重於日本的巨額投資，但在高鐵及軍售等領域，卻未必滿足日方的需索。

例如日本滿懷希望向印度海軍推銷其最先進的蒼龍級常規潛艇，結果去年在首階段招標便被排除在外。據悉，其原因是日方未能滿足印度的技術轉讓要求。事實上自安倍與莫迪一四年同意加強兩國合作以來，已度過了五年光陰，雙方的感情發展談不上神速。即使是針對印太制華戰略，日媒亦理智的指出，印度很注重獨立自主的外交政策，莫迪仍會維持與北京的穩定關係，恐不會全面靠攏東京。

日印戰略關係的突破，因此要看安倍與莫迪在新德里的宣言，是否帶有具體的經貿、軍事合作內容。如果屆時雙方仍只是表達對未來的期許，而對高鐵、軍售等項目留有空白，則只能說明雙方雖已進入同床做夢的狀態，但夢醒之後仍需接受現實的考驗。