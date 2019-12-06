功夫茶：黑暴未平毒瘤又起　南亞兵博懵累無辜

盛唐氣象生顏色，錦繡河山畫卷開。喺一個衰世懷想一個盛世，特別神傷！唉，一場黑色暴亂，持續了近半年，就咁搞到香港百業蕭條，經濟插水，香港原有嘅「優勢」，就咁一鋪清袋！

年近聖誕同歲晚，警察呢半年來忙於止暴制亂，警力分散，近排金舖搶劫案明顯多咗，警方高層都話，去年全年有一百四十七宗搶劫案，即兩至三日發生一宗，而今年十月單月就發生咗二十八宗，約一日發生一宗，數字急升！

嗱，「冇警時分」梗係特別惹賊佬垂涎做世界！南亞兵團一直都係香港嘅治安毒瘤、社會嘅計時炸彈，毒品、行劫、謀殺、非禮、強姦、爆竊、刑毀等，你想到嘅佢哋都會犯上！治安毒瘤遍地開花，功夫茶一早指出，警察右手要止暴制亂，左手又要應付日益猖獗嘅南亞兵團，差佬係千手觀音，都阻止唔到咁多罪行發生㗎！

呢，尋日就有三單關於南亞兵團嘅新聞，其實話「新聞」都係得啖笑，事關呢啲新聞無日無之，市民都睇到厭咯！好似凌晨有巴裔青年因碰撞爭執遭南亞人圍毆，傷者送院，呢啲根本閒過立秋，劈友死人都常見喇！其次好似持刀棍錘殺入長沙灣酒吧，毆傷兩名港人同埋酒吧職員，繼而逃遁，都係碎料！仲有單兩個南亞笨賊老爆茶餐廳，誰知餐廳冇乜現金只得啲文件，兩個笨賊畀黃雀在後嘅警員捉個正着！「嗲妳媽妳！」只好自認倒楣，時運低啦！

上面所講嘅都真係小兒科，功夫茶只係擔心，一年將盡，年近歲晚，經濟差，黑暴未平，幾個月下來，遍地開花嘅野貓式示威，加上烈火暴行不斷升級，警方雖然喺理大一役拉咗過千人，贏得漂亮一仗，之不過，區議會選舉過後，黑衣暴徒又連日上演打砸燒搶，警方又係要動用不少警力去止暴制亂！話時話，警方過去一直注意街頭巡邏，警隊人數和市民比例相對屬於高；不過，依家要同黑衣暴徒長期「抗戰」，南亞兵團唔係傻㗎，佢哋挑通眼眉，必定趁火打劫食大茶飯，趁你病攞你命！

呢！過去有先例，南亞兵趁黑衣暴徒撬舖縱火就擸晒啲手機！家陣順應時勢擸啲年晚錢飯後煙又有乜出奇？冇靈魂政府一年揼十幾億元養狼狗咬心口，笨實到呢！計功夫茶話齋，廢柴政府仲唔當機立斷，對搞事犯案嘅南亞兵團採即捕即解，或者包機一次過送走呢班瘟神，並要以霹靂手段，上窮碧落下黃泉，動手動腳查出「接頭人」，源頭止毒，連根拔起幕後黑手，否則香港幾毒齊來，會死得好樣衰難睇！勿謂言之不預也。