反修例風波中的示威暴亂者，一直都在尋求國際援助和支持，這一方面反映背後策動者的外國因素，有國際援助，實質只是英、美，便是外國因素的內容，使得外國策動者更能名正言順，也可以爭取英、美兩國政府的正式資助，把情報機構來源的資助掩蓋。另一方面，這也可煽動香港一些人存在已久的叛國賣國心理和情緒，以此維持示威暴亂的動力。

一直以來的所謂國際援助，主要集中於媒體與輿論，以及所謂外國非政府組織的參與。不過，美國國會通過《香港人權與民主法案》，並與針對中國內地維吾爾族的法案並行，美國藉香港對付中國的手段有所升級，介入香港便不止於情報機構的幕後組織與指揮，美國會怎樣走下一步呢？

近二、三十年來，美國採用混合戰爭的全方位戰略，往往傾向於培育、資助政治和宗教的極端主義，在當地進行恐怖主義的破壞活動。「顏色革命」在中亞、東歐是支持極右的政治組織，在「阿拉伯之春」的北非、中東，則是極端的宗教組織，後者更包括美國支持沙特阿拉伯輸出極端遜尼派的激進主義往亞洲各地，例如巴基斯坦、印尼、菲律賓，以至中國維吾爾族群。至於極右的政治組織，似乎一直僅限於歐洲的新納粹主義，並未伸延至亞洲，也錯過了時機，沒有與日本的極右政治組織聯盟。

不過，美國正致力推動對中國的新冷戰，會否在香港這個關鍵的新戰場，培植反共反中勢力為極右的政治組織，與邪教一起在香港壯大而進逼內地呢？最近，外媒披露烏克蘭新納粹主義組織的成員在香港活動，參與示威，這會不會是新的轉變呢？

烏克蘭新納粹主義組織是美國資助，在該國犯上了眾多的戰爭罪行，連美國國內保守主義的媒體也強力批評，為他們的活躍示警。他們到香港，肯定不是自資的考察活動，他們的資金來源自美國政府，不過，像在金融市場上洗錢一樣，經迂迴的關係來作掩蓋。但在烏克蘭，他們與美國的關係早已公開。成員來港，相信會是美國指使，為的是甚麼目的呢？是美國意圖讓這些新納粹主義和戰爭犯來教導香港的暴徒，轉化為相類極端主義組織和進行武裝訓練，以把香港的暴亂更為惡化，演變為內戰？

中央政府、特區政府與香港社會不能不嚴加提防了。稍一不慎，讓香港出現內戰式的動亂，影響巨大。

中央政府制裁美國顛覆外國的非政府組織，應同時像美國採二級制裁方法，制裁它們資助的香港與外國組織，像新納粹主義組織成員，更要禁止他們來港。