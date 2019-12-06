山姆大叔拋出「惡法」，以「長臂管轄」支持、保護在香港發動「顏色革命」、策劃暴亂的反中亂港分子、漢奸走狗，讓他們「為美國利益而戰」。對此，北京宣布兩項反制措施，一是停批美國艦機訪港，一是制裁美國民主基金會等五個老美「非政府組織」。

外交部發言人說，這些組織支持反中亂港分子，教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動港獨分裂活動，危害中國主權、安全和發展利益。中國官媒點名說，這些組織與「叛國禍港四人幫」的黎智英、李柱銘等人關係密切，為他們提供資金搞亂香港，多年來至少資助了八千多萬港元，僅二○一四年「佔中」，黎智英就獲資助數千萬港元。

不過，中國政府尚未公布具體的制裁措施，香港的一些反中亂港分子就以輕蔑的口脗說，中方的制裁沒有用，因這些組織在香港並無機構和人員云云。林鄭月娥被記者問起時，也含糊不清，顧左右而言他。沒有具體辦法，制裁就仍是空話，落不到實處就打不痛對手，還會被世人恥笑，就像香江府衙在暴亂近四個月後才磨磨蹭蹭推出「禁蒙面法」一樣，成了笑料。

其實，北京要使制裁和打擊最為有效，非常容易，那就是迅速有力的一網打盡老美「非政府組織」支持、豢養的暴亂黑手、漢奸走狗和一切暴亂分子，對他們繩之以法，所謂「打狗看主人」，痛打了這些惡狗、哈巴狗、賴皮狗，就是制裁了狗主人。外交部發言人、官媒文章其實也已揭示了這些，掌握了他們在港發動暴亂、危害國家主權、安全的證據，要對他們實施制裁，所缺的僅是行動——相關的法律行動，而中央要想真正做到「止暴制亂」，這樣的法律行動更是不可或缺也。

然而，以香江府衙、司法機構早已被港英餘孽牢牢把持來看，他們只敢、只想對參加暴亂的一般暴徒採取有氣無力的法律行動，絕不會動暴亂黑手、「叛國禍港」之大奸大惡一根毫毛。現在只能看朝廷敢不敢以維護國家主權和安全之力對他們採取法律行動，敢就簡單，不敢，就啥都別說了！