世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。美國仇視中國、遏制中國，那是因為害怕中國崛起會威脅其霸權和主導權，使他們無法再對全世界予取予攜。而香港不少人跟在洋人後面狺狺而吠，惡毒詛咒自己的國家民族，恨不得中國分崩離析，重新回到貧窮落後、任人宰割的年代，到底是出於甚麼心態？

這些人也許不承認自己是中國人，也許將美英當祖國，將洋人當主人，但實際上，他們身上的奴性基因已經出賣了自己，「內鬥內行，外鬥外行」，不正是中國人的劣根性嗎？那班舉着美國旗歡呼叫囂，要求美爹將香港置於死地的無知群眾，除了用「丟人現眼」形容，實在找不到更貼切的詞語。

他們自我感覺良好，以為擁抱西方世界，開口美式民主，閉口普世價值，而對內地所有一切都看不順眼，甚麼極權、專制、殘暴等等，甚至連國產催淚彈也認為不如洋貨。其實他們根本說不清楚，為何中國一定要跟隨西方那一套？為何不能走自己的道路？不妨看看，經歷顏色革命的國家哪個有好下場？實行「民主選舉」的地區哪個有好結果？姑且不提烏克蘭、格魯吉亞等等，就以整個中東地區來說，自從美國揮軍攻打阿富汗、伊拉克和敍利亞，以及爆發「阿拉伯之春」以來，就再也沒有平靜過，政局混亂，民不聊生，以致衍生伊斯蘭國等恐怖組織。從某種意義上說，美式民主就是戰亂、死亡和貧窮的代名詞。

必須知道，中國是擁有近十四億人口、五十六個民族的大國，不僅國情複雜，而且底子薄弱，加上眾多鄰國虎視眈眈，假如實行所謂的美式民主，局面注定比中東地區更混亂。這也許正是美國、歐洲、日本最想見到的結果，但對中國人來說絕對是一場大災難。中國分裂即意味着內戰，正如春秋戰國和民國初期軍閥混戰一樣，不知多少生靈塗炭，難道香港能夠獨善其身？