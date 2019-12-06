冇靈魂政府治亂無方，紓困也沒心沒肺，第四輪紓困措施推出，基本上只是着眼商界，普羅大眾沒甚受惠，外界批評政府的做法不是對症下藥，近三輪措施涉及二百五十億元，但一般人完全感受不到幫助，就算商戶亦作用不大，例如減免水費和差餉，並非營運最大開支，尤其是食肆，最大開支是舖租和人工，動輒數十萬元月租，一、兩萬元雜費寬減只是聊勝於無。加上很多措施只是延遲繳交費用，遲早都要交，只是數字遊戲。紓困措施金額二百多億元雖然龐大，但每間中小企所獲金額並不多，又如何可藉此渡過難關？林鄭漁翁撒網式派糖，沒有對準目標，「錢」倍功半。而且往往行政手續繁複，遠水不能救近火，有食肆負責人稱申請私人基金的「應急錢」更快更實際，可見政府倒行逆施，已盡失民心。

財爺多次強調今個財政年度及明年都可能會出現赤字，如果只是一、兩年，香港有足夠儲備應付，但實在難以預計示威暴潮何時完結，經濟低潮又受到中美貿易戰影響而雪上加霜。長貧難顧，殺頭的生意有人爭着做，蝕本生意沒有人會做，過往十多年來很多商戶慣了把內地客源計算在預計收入，特別是食肆、酒店以及消費品行業，現在政治氣候急速惡化，不但香港內部撕裂嚴重，亦把中港同胞感情撕破，看見香港人趕客的嘴臉，內地客短期內肯定卻步，廣東道店舖拍烏蠅，兩大主題公園冷冷清清，已是最佳寒暑表。生意只剩一、兩成，根本沒有可能「維皮」，結業潮難以避免。

長痛不如短痛，壯士斷臂，止蝕離場，他日東山再起，生意人才不會信政府可以力挽狂瀾，用腳去投票比手更實際。可憐很多人扎根香港，畢生心血毀在這個二○一九年，敗在林鄭月娥這個無能政府手上。即使把暴徒拉光，政府安樂，市民的損失可以彌補嗎？