港府推出第四輪紓困措施，涉款約四十億元，受惠的仍是中小企和小商戶，基層打工仔繼續落空。很明顯，財爺身邊都是商界人士，收集意見時只會聽到資方代表的聲音，結果每次派糖總是雨露不均，基層繼續水深火熱。饒是如此，商界對此亦不賣帳，認為只是小恩小惠，幫不上大忙。錢用了卻撈不到半點掌聲，全世界恐怕只有無能港府才做得到。

誠然，本港市道受黑暴影響至今未見起色，十月零售業總銷貨價值按年大跌逾兩成四，不僅已連跌九個月，更是政府公布數據以來的最大跌幅。餐飲業更不用多說，八至十月失業率高達百分之六點一，預計年尾情況更惡劣。商戶經營困難自不待言，政府津貼電費、水費、排污費等，總算聊勝於無，但顧得資方的同時，政府卻忽略了勞方，那些隨時手停口停的基層打工仔，其實更需要政府伸出援手。

正如有人指出，廢官根本不懂得用錢，每次不是顧此失彼，就是錯漏百出，橫豎都不會得到掌聲，倒不如學澳門全民派錢，皆大歡喜，起碼這是最公平的做法。但港產官僚的心態很奇怪，每次外界要求他們學澳門，他們都彷彿受到奇恥大辱似的，總覺得自己的「理財哲學」勝人一籌。這種自以為是的心態屢屢導致撞板，但廢官屢屢撞板卻依然堅持己見、一意孤行，若問民怨從何而來？便是從廢官剛愎自用、堅離地而來。

不可不提，港府四輪紓困措施已動用近七百億元，除了第一輪是在黑暴爆發前因財政盈餘而提出退稅等安排，第二至四輪才是真正因為黑暴重創經濟而推出，可惜前後用了二百多億元依然劣評如潮，證明每輪措施都是頭痛醫頭，未能做到對症下藥、一擊即中。說到底，現在最大問題是無法止暴制亂，旅客不願來，市民不消費，一日未能重建外界對香港的信心，即使推出第五、第六以至第十輪紓困措施，也是治標不治本。