香江鼠患嚴重，廢柴政府多年來治鼠無方，本報「功夫茶」就話喇：老鼠一隻都嫌多！老朽若然話「牛肉乾一張都嫌多」，睇怕一定畀啲車主媽完再剷上天花板！

嗱！去年全港因違例泊車而發出嘅定額罰款通知書，即俗稱「牛肉乾」嘅告票，達到二百零一萬張，比一七年嘅一百八十四萬張多近一成。以全年計，即係每一個鐘頭約有二百三十架車因違例泊車而食牛肉乾，以每張違例泊車告票罰款三百二十個大洋計，庫房就有成六點四億元收入，都幾和味㗎！

咁多司機違例泊車，你估佢哋嫌錢腥咩？違例等候有米老闆嘅富貴車，或許區區幾百蚊濕濕碎，之不過身不由己嘅私家車同埋搵食車，都幾肉痛㗎！

好明顯，長期車多而泊車位少，司機焗住無奈硬食牛肉乾。日前立法會帳委會就公眾泊車位嘅規劃同管理發表報告書，運房局又畀一眾議員炮轟到飛起！本港泊車位，不論公眾或私人都係長期不足，對於政府花咗十六年時間，才委聘顧問為自動泊車系統進行先導研究，運輸署表示因一一年預計泊車位供應充足，所以當時冇即時進行研究。有議員質疑政府把臨時停車場或偏遠地區泊車位一併計算。

呢個世界，永遠都係斷估冇辛苦，政府一味沿用過期指標，有議員亦指政府喺欠缺全面泊車需要研究下，喺○二年之後四次調低車位標準，最終加劇車位嚴重不足問題。此外，政府管理不善，截至去年底，喺五個政府多層停車場，有十三輛牌照已過期嘅棄置車輛，其中一架電單車霸咗十一年，要拖到今年一月才被拖走。

講到尾，又係官僚懶散被動，得過且過，管理一團糟，又冇誘因或規劃限制私家車增長，反而公眾泊位因改建或收回變得愈來愈少。官僚正一牛皮燈籠，點極唔明，又蠢又鈍加上怠政，香港唔沉淪係冇天理！