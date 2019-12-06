橋唔怕舊，最緊要對手不要太聰明。澳洲非主流報紙早前高調報道一個叫做王立強的中國人欲投誠事件，王大爆自己被派遣到台灣、香港做間諜的事，事件一度在澳洲、內地、台灣甚至香港引起高度關注，因為王的故事娛樂性太豐富，而內地亦極速踢爆王根本是一名詐騙犯。但澳洲、台灣依然大肆炒作間諜門，誰料最終自己捉蟲，被人呃得鬧出國際笑話。

當澳洲傳媒與政界人士興奮地大演肥皂劇之後，澳洲情治部門日前向澳洲傳媒放風，指王立強的故事疑點不少，即使他是中國間諜，亦是極低層面的人，對澳洲沒甚價值。這一表態，令王立強間諜門事件立即降到冰點，澳洲政界也開始收口，只是當地從政者與媒體鬧出如此低級的國際笑話，勢必連累澳洲在國際政圈被人看輕。

不過，澳洲並不孤單，因為台灣比他們更醜。蔡英文陣營一聽到王立強事件，便開動文宣、行政及政治打壓機器，加油添柴，在當地把間諜門炒得火紅火綠，只因王立強提到他向國民黨大選參選人韓國瑜提供資金，民進黨政府不但將事件提升到北京干預台灣選舉，並定位「韓國瑜涉收受利益」，企圖一招置韓於死地。

先有台灣執法部門聲言要派人到澳洲，後有台灣司法部門急火火地要求澳洲提供司法互助，圖索取更多王立強案及相關人士資料。未料台灣這邊大戲唱得很熱鬧，澳洲卻降溫了，台灣不死心，但無米粥煲出來也淡然無味。

其實，王立強事件從一開始便有不少破綻，只是踢爆事件的澳洲政圈人士一點也不求證，反中上腦般立即安排王接受專訪，大肆講述間諜「故事」。台灣民進黨政府同樣反中反到上腦，一心只想借刀殺政敵。蔡英文陣營的輕率與政治險惡用心露底後，報應料很快便至。一個不高明的騙徒與騙術，竟把澳洲、台灣呃得團團轉，估計王立強本人也想不到效果這麼好。