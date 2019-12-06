在內地最近的高層人事調整中，全國供銷合作總社同時迎來了首腦。河南省委副書記喻紅秋、中央辦公廳副主任兼秘書局局長韓立平，分別晉升總社理事會主任、黨組書記。如此一來，這個邊緣化機構，居然同時擁有了四名正部級領導，因為理事會副主任駱琳、王偉也都是正部級。

在北京的部級單位中，只有中宣部、發改委等強勢部門才設多名正部級幹部，且不少人還兼任其他職務；就連公安部、外交部等規模龐大的單位，也無如此多名額。區區供銷總社這樣的三線部門，竟然有四名正部級專職領導，實乃官場奇觀。

供銷總社，堪稱是目前最具中國特色的一個正部級單位，既非黨務機構，也非政府機構；既非國有企業，也非事業單位、社會團體，不屬於任何序列，是個「四不像」。它本是計劃經濟時代管控農業物資的機構，在改革開放後曾一度撤銷，而今主要職能是負責化肥、種子等農資經銷以及棉麻等農產品收購。由於失去了計劃經濟的壟斷地位，所以權力式微。事簡政閒，其實完全沒必要實行黨、政分設的「雙頭制」。而之所以如此，與這幾年的政治格局變遷有關。

由於職能弱小而級別很高，供銷總社這幾年擁有了特殊的「副業」。鐵打的衙門流水的官，許多幹部來了又去，雙向供、銷頻繁，但性質千差萬別。總體來說，如果是由低到高晉升，供銷總社往往是重用的墊腳石；如果平級調動，則是投閒置散的收容站；至於從高到低貶謫，則無疑是流放管束的發配所。例如此次的喻紅秋、韓立平，都是由副部晉升正部，未來仍有空間。特別是韓立平，二○一七年晉升中辦副主任兼秘書局局長。當下新時代，中辦是統管一切的「軍機處」，秘書局更是「天下第一局」，韓立平得膺此選，受器重程度不言而喻。由於即將年滿六十歲，達到副部級最高任職年限，故此在最後時刻官升正部，可以再任職五年。預計擔任供銷總社黨組書記只是過渡，仕途仍有空間。

可借鑑的前例是，二○○六年江西省委副書記王君調任供銷總社黨組書記，不僅即調任安監總局局長，轉崗一線，僅半年之後又外放山西省長，再升內蒙古黨委書記，步步重用。二○○六年因健康不佳，時任西藏黨委書記楊傳堂回京擔任國家民委副主任，休養幾年之後於二○一一年調任供銷總社主任，重新擔任一把手，不久重用為交通部部長，去年又升任全國政協副主席。

第二種情況，如原河南省長李成玉、國家人口計劃生育委員會主任王俠、中國證監會主席劉士余調任供銷總社主任，都屬於投閒置散，劉士余更有調虎離山意味，今年初剛履新，數月後即落台。

而供銷總社副主任駱琳原任遼寧省政協主席、國家安監總局局長，王偉原任中紀委副書記，均因違紀問題程度尚輕，故網開一面，貶到供銷總社做副手，雖保留個人待遇，但政治前途徹底終結。形形色色官員，在供銷總社相逢相遇，可謂道盡宦海百味。