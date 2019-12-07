世界視線：中美南海頻過招　兩虎鬥必有一戰

中美貿易戰不知伊於胡底，兩國在南海一帶亦是頻頻較量過招。以色列一間商用衞星公司最近發布衞星圖片，顯示中國在南沙群島美濟礁上空部署了一具不知名物體，相信是作收集軍事情報之用的浮空器（aerostat）。

據上述以國衞星公司指出，該浮空器可讓中國了解美濟礁周邊地區的局勢，同時可用作收集軍事情報。不過內地媒體則強調，該浮空器是科學探測儀器的載具，可在數千米高空進行觀察，同時藉此取得大氣數據。

姑勿論這「不明物體」到底是甚麼，但已引起美國方面的高度警惕。就在中方進行相關部署後的兩天，美國近岸戰鬥艦吉福茲號及神盾驅逐艦邁耶號，雙雙駛近南海海域，其中吉福茲號更一度在美濟礁十二海里範圍內航行。

對於艦隻到南海一帶耀武揚威，美方以一貫的「航行自由」原則搪塞。實際上，山姆大叔的所謂「航行自由」，本身就是典型的雙重標準。根據《聯合國海洋法公約》，簽約國可以主張不超過十二海里的領海，然而美國自恃強大，沒有簽約之餘更另搞一套，主張把領海範圍縮窄至三海里，如此一來，美國軍艦便可隨意在全球海洋肆意橫行，而毋須擔心進入別國領海，相反其他國家既沒有能力，也不敢捋美國佬的虎鬚，把艦隻肆意開到大西洋美國東海岸線的三海里處。更有甚者，美國對越南當局近年在南海的填海行為，縱容有加，從來不見對河內當局置一詞，更遑論派軍艦「震懾」之。

針對南海的主權爭議，美國作為一個域外國家，本來就沒有資格狗拿耗子──多管閒事，特別是中國與東盟各國在「南海行為準則」的制訂上，近年來頗有進展，明明「域內國家」可以透過多邊談判管控好自己的分歧，美國人卻硬是要無風起浪，唯恐天下不亂，說到底，無非是抓緊一切機會遏制中國。世界上的霸權交班，幾乎總是在腥風血雨中進行，美國前國務卿基辛格日前訪華，警告中美貿易戰可能讓太平洋兩大巨人捲入一場真正的戰爭，對於「老朋友」的一番諫言，中南海諸公準備好了嗎？