神州觀察：政府強推清潔煤　連番奪命當怨誰

河北多地村民近期疑因使用政府強推的「清潔煤」，導致連番出現一氧化碳中毒及死亡情況，一時間人心惶惶。惟在官方未有介入調查及給出結論之前，誰也不好妄下斷語，受害村民更無從討說法。只是有涉事供煤企業已按捺不住將問題歸咎於村民「使用不當」，急欲撇清關係，難免予人欲蓋彌彰之感。

綜合媒體消息，河北承德、唐山、滄州等地陸續有村民遭遇禍事，不但整體因一氧化碳中毒患者較往年為多，更有指滄州某醫院一日之內就曾收到約七十名中毒者，而唐山市於過去的一個多月間已有六位村民連續中毒死亡，其他地方亦有零星死亡個案，甚至出現隱瞞不報問題。所有中毒或死亡村民幾乎都有一個共通點，就是於首次使用政府強推的清潔煤取暖後出事，以致不少村民擔心是否該繼續用下去。

正如有輿論認為，即便在當地推行清潔煤之前，民眾因燒煤取暖導致一氧化碳中毒死亡的情況亦偶有發生，但今年的確與往年大為不同。有當地醫護人員亦表示，最近因此出事的人「特別多」，這也從側面證明了問題的嚴重程度，故而當局更有責任盡快查明真相，務使類似悲劇不再發生，哪怕真的只是因村民不當操作所致，至少當局有義務教會他們如何正確使用新方法燒煤吧？

果不其然，有村民投訴指當局並未對此作出必要的安全指引，涉事煤企更存在故意刁難行為，強迫村民必須一次買夠兩噸清潔煤，才有配套的爐具送予，而該設備雖屬政府提倡的專用器具，但並未用上「必須」字眼，難免令各方掉以輕心。此外在派發安裝一氧化碳報警器及排風扇等指定項目上，有關單位亦多有甩漏。另據媒體調查指，事發多個村莊所供清潔煤來源不一，當中有公司剛註冊不久，也有剛進行過簡易注銷，資質成疑。總之在事實未查清前就匆匆將鍋甩給村民，肯定難讓人信服。

作為打好「藍天保衞戰」的重要一環，當局早前決定在北方地區實行冬季清潔取暖新規，要求以之取代過往的散煤，後者被指佔了大氣污染的一半比重。雖然民眾對此不甚認同，卻被一些地方政府拿來大事操辦，以致到處出現「一刀切」的粗暴做法，村村嚴查燒散煤，去年更有村民因此被抓，搞到怨聲四起。輿論質疑當局一反往常慵懶形象、積極執行政策的背後，可能存在利益勾結問題，因為不論用哪家企業的煤，最終決定權都在他們手上。

更不堪的是，從去年到今年，村民都發現政府宣稱的清潔煤不但難燒，價格亦比散煤貴很多，如今不但要多花錢，更將為此搭上性命，真應了那句古話：興，百姓苦；亡，百姓苦。