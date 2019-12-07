功夫茶：廢官修路變殺樹　常識都冇腦生草

常言衰世人才無作為！無作為都算咯，最弊做咗「殺樹兇手」都未知！功夫茶有時都幾感慨，香港之所以變成妖獸都市，就係多得一班廢官不但不作為，而且仲亂作為，叫佢修路清雜草，竟然搞到殺樹，真該煨！

是咁的，去年超強颱風山竹來襲，樹木被連根拔起不知凡幾，呢，位於牛池灣公園與曉暉花園嘅一幅官地，有多棵巨樹被吹塌，政府部門遲遲未見清理，多個部門齊齊玩太極推手，都話關人隱事咩，出糧先關喎！搞到雜草叢生，積水成淵，引來蚊患。事情引起街坊投訴，幾經波折，最近地政總署先死死氣委託承辦商進行環境改善工程。

嘩！個名就夠晒煞食──環境改善工程喎！「雜草積水，蚊群亂飛」，一經改善，豈不是變「鶯飛草長，雜樹生花」，正之至，附近居民有福喇！之不過，大家咪高興住，承辦商見洞就塞，見窿就填，以石屎「生葬」近十棵樹嘅幼根！附近有街坊見到，知道樹有生命，直接向樹根噴石屎，佢哋點吸收陽光、水分同埋空氣吖？咁即係「收買樹命」啫，稍有常識嘅人都唔會咁做喇！有街坊就話，如果政府唔想有樹喺呢度生長，可以移除，而唔係用石屎密封！

嗱，街坊就有常識啦！反而啲廢官就食塞米，唔通佢哋全部係腦生草？照功夫茶所知，高官中有智商高達一百六十者，簡直幼有神童之譽，少懷大志噃，不過都係成日廢噏當秘笈；話時話啊，特首林鄭夠年年考第一，似乎又係冇乜常識咁喎！富貴慣，唔識用八達通唔怪佢，呢，佢去咗便利店買唔到廁紙，照計應該知道面紙都可以當廁紙用㗎？點都強過冇廁紙用手指啩！

一個人冇常識，好似修路變殺樹只係其中一例，功夫茶覺得亦大有機會誤信一啲似是而非嘅謬論，咁仲大鑊。喇，好似「樹大自直」。樹大自直，經常畀人攞來形容啲小朋友自細不必管教，任由佢放肆撒野，大大吓就好似啲樹咁自然會直。幼苗自小就彎曲，長大自動變直？這不違反常識嗎？一場黑暴，點解咁多十八歲以下少年做咗暴徒被捕，大有可能不少家長誤信「樹大自直」，不知「物從小屈」，平時冇管教就出事！

講番廢官既無常識又怠政，有樹木專家坦言唔會怪責修路嘅工人，問題係你班廢官空談保育，又有樹木專家又有樹木辦；而決策部門施工時又冇到場視察，指示工人如何護樹，直至記者查詢才如夢初醒，將生命較飛，又怠政，個腦又塞成咁，點醫啊？計功夫茶話，直頭用石屎封咗佢，反正都話之佢哋周身郁做乜諗嘢！