正論：打樁罔顧居民　房署卸責害人

港府開口閉口「與民同行」，實際上與甚麼民同行呢？是財雄勢大的利益集團，還是無權無勢的平民百姓？粉嶺前皇后山軍營用地正興建多幢公營房屋，惟房署沒有在動工前做好評估，也沒有在動工後做好監測，結果地盤打樁導致周邊多幢房子出現大量裂縫，搖搖欲墜，居民惶惶不可終日，「與民同行」云乎哉！

上址預計興建七幢公屋和一個居屋屋苑，公屋最快後年落成。相對於近廿六萬公屋輪候大軍，平均輪候時間長達五點四年，短期內有新公屋供應，本來是好事，很可惜，房署尸位素餐，麻木不仁，將工程判予承建商後即將監管責任也外判，埋下安全隱患。

這絕非危言聳聽。地盤附近的馬料水新村多戶居民均向本報表示，自工程開始後，他們除了飽受震耳欲聾的打樁噪音滋擾，居所更被「震裂」，有房子的牆身出現多條觸目驚心的裂紋，闊度足可攝入手指，而且由屋頂裂至地面，導致石屎剝落，更震爆屋主飼養金魚的魚缸。有年老居民的房子牆壁被震裂之餘，更因為打樁強度猶如地震，令他寢食難安，大大影響健康。

居民苦不堪言，向民政事務處投訴後，有關方面終派員為居民髹灰水略作修補，也有住戶需安裝金屬柱加固，以防房子塌下，足證問題的嚴重性。然而，地盤工程曠日持久，別說灰水髹完不久即剝落，金屬柱是否穩陣也是無人說得準。準區議員要求房署暫時停工，為地盤工程對民居的結構影響進行全面評估，並修復受損結構。但結果大家也料到，房署擺出事不關己狀，僅表示該署只負責統籌工程，工程對民居的影響則由承建商負責監察，擺明卸責。

須知道，馬料水新村的房子大都有數十年樓齡，住的也是基層市民，他們既無能力隨時搬走，也沒有財力應付大規模的維修，何況房子裂紋是工程開始才出現，房署事前沒有做獨立評估，事後又拒絕要求承建商停工，即是失職，承建商既是受房署委託，房署就有監管之責，豈能不了了之。以西鐵元朗站為例，受附近樓盤打樁工程影響而令車站橋躉出現沉降，政府即時叫停地盤工程，待做好加固才准復工。人們不禁要問，同一個政府卻對工程安全有兩種不同要求，難道港鐵是大公司大工程，理應加倍重視；而馬料水新村居民無財無勢，是死是活都可以置之不理？

一節見則百節知，房署懶理市民死活不是個案，整個政府莫不如此。君不見，港府推出四輪紓困措施，耗資數以百億元計，受惠的都是大業主和個別商戶，面臨手停口停的基層市民無人關心。甚至乎，連所謂的分期繳稅也諸多刁難，規定要納稅人提供財政證明才會受理，所謂與民同行，共度時艱，顯然只是笑話。

水能載舟，亦能覆舟。民是水，政府是舟，不得民心的政府必然自取其辱。見諸今日香港，黑暴不知伊於胡底，民憤愈演愈烈，說到底是廢官麻木不仁、剛愎自用所致。從房署懶理基層死活，到財爺選擇性派糖，證明港府至今不知自省，一艘破舟在驚濤駭浪之中還能捱多久？