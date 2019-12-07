產評：環球政經立立亂　百業之母泥菩薩

全球經濟缺乏復甦動力之際，中美貿易戰尚未收科，加上英國脫歐方案懸而未決，頓令全球再次陷入失速危機。多國央行圖以負利率延續經濟增長，但此舉卻重擊銀行業命脈，致使百業之母都淪落成泥菩薩，只怕單靠瘦身縮皮，未必能夠捱過這個寒冬！

一個行業的舉債能力，盡能反映其景氣興衰和前景展望。國際評級公司穆迪將全球銀行業的評級展望下調，以反映經濟增長放緩、低利率水平以及經營環境不穩定等風險。事實上，今年全球銀行業已裁員超過7.5萬人，但顯然最壞情況仍未過去，經營困境令人擔憂。

回顧過去，○八年金融海嘯是源於西方銀行家的貪婪，最終由歐美政府埋單，並自此加強對全球銀行業的監管。可今次危機，是由於國際形勢急劇轉變，令地緣政治風險急速升溫所致，一則手尾長，二則並非裁員減薪、削債重組就能平定局面。以中美貿易談判為例，即使本月能達成第一階段協議，實不見得兩者的矛盾就能完全化解，更遑論全球經濟可以雨過天青。

當前全球市場慶幸的是，股市還未出現災難式崩圍，而整體亞洲新興市場保持了一定的增長勢頭。全球央行實施寬鬆的貨幣政策，力托資產價格，對經濟氣氛起到一定的穩定作用。不過，寬鬆的貨幣政策不可能永無休止，且政策效益亦會不斷遞減。

展望明年，身處負利率時代，全球經濟底子比一年前更虛弱。表面上監管趨嚴下，銀行業應對逆境的能力該更勝從前，但實際上諸如中美貿易戰、英國脫歐等，都可謂世紀政經大事，以前從未遇過，一旦觸發股、樓等主要資產價格大跌，可能就成為摧毀銀行業的最後一根稻草！

隨着市場動盪而經濟缺乏明顯增長，且無節制放水激化資產泡沫，債務增長看不見盡頭。負利率環境逐漸形成，壓縮銀行業利差，加大壞帳風險，政府放寬銀行資本要求，充其量只是紓緩痛楚，卻無法「解毒」！更何況各國全力支持創新科技企業發展，傳統的銀行業要面對新經濟巨企「撈過界」、大搞金融業務所帶來激烈競爭，可謂屋漏兼逢連夜雨。

作為經濟晴雨表，全球銀行業經營陷困，引發的蝴蝶效應，淡風回旋至各行各業，將加劇經濟危機，形成惡性循環。單靠精簡人手、縮減規模，充其量只能繼續苦撐，卻難以慳出個未來！如何利用金融科技，革新營運模式，創造新的可持續發展，實乃行業的當務之急！