今次反修例示威暴亂對香港媒體生態最大影響有二。

一是政治立場取代了專業操守與道德。一群資深的新聞從業員成立的網絡媒體，竟以立場自稱。新聞應該有專業的標準，不應有特定的政治立場，有了政治立場來做新聞便是政治宣傳。他們在學校受訓練時不會沒有學過這樣的原則，或許是受制於出資方的要求，也或許他們本不相信新聞中立和獨立，更着重於政治宣傳。

由於資本的壓力，媒體在今天寡頭壟斷的條件下很難擺脫資本的政治要求；但香港令人驚訝的是，由特區政府出資的香港電台卻仍然是立場先行、政治宣傳為主：反共反中，為港獨張目，與政府唱對台。這應該是回歸二十多年來，政府從不進行去殖民地化的惡果。

二是邪教媒體竟然進入主流市場。邪教財雄勢大，不過相信錢不單是教徒奉獻或教主樂施。一直以來，邪教在香港不禁，卻處於社會邊緣，沒人理會。它出版的多種網下網上刊物與媒體，被主流媒體所排斥。可能因反修例的反共反中主張全無理性可言，趨於歇斯底里，結果便大量地把邪教的奇言怪論引用，作為依據，示威暴動也弄上天滅中共的邪教口號，邪教的文宣與示威暴動者的文宣結合。

突然之間，邪教各種各樣的報刊、網台等乘勢湧現，變成了與立場式新聞互為犄角的示威暴動主流媒體。由於邪教的組織嚴格，背後支持勢力不小，新的變化是邪教媒體騎劫或侵蝕由新聞人員為主的立場式新聞，變成新聞的邪教化。

最新的例子是該網媒轉載《中共滅亡在即》的報道，作出所謂分析預測（實質是無根據的預言）。在美國貿易戰底下，中國GDP會下降40%，失業率超過50%，甚至說今年九月，中國經濟已達GDP下降40%的水準，到第四季度減幅會更大。

這樣的文章並沒有甚麼合理的數據和推算，只是主觀認定中共「以謊言維生」，所以公開的數據都是謊言，也認定中國經濟是美國的附庸經濟。美國打擊中國，中共謊言破，中國便會滅亡。這種預言全無道理和依據，只是主觀願望式的胡說八道，是邪教一直以來典型的爛宣傳。以往是沒人理會，今天竟然是專業出身的網媒代為公開宣傳推廣。可見政治偏側的蠻橫怎樣把一些專業人士的智慧消滅，降至如邪教信徒同等的思維能力。

美國極右麥卡錫主義的參與者不少是社會精英，一如納粹時代，香港似走上同樣道路，更多了邪教的推動。