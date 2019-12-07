香港和澳門都在回歸後實施一國兩制，廿多年後，兩地情況天差地遠。香港安定繁榮不再，社會發展大倒退，反中亂港、政治動盪不絕，一國兩制遭極大破壞。澳門則安定繁榮持續，社會全面發展，百姓安居樂業，反中亂澳沒市場，反對派不得人心，一國兩制行穩致遠。

港澳兩地中央給予的制度方針相同，為甚麼有如此差別？關鍵是「人」的不同。「港人治港」基本上是「港英餘孽」治港，是「身在漢營心在曹」者治港。「澳人治澳」是愛國者治澳，用中央大員的話說就是澳門公職及司法人員均是愛國者。可見在實施一國兩制方面，甚麼樣的「人」治港和治澳是最起決定性作用的，甚麼樣的人實施一國兩制、掌握管治大權決定了港澳特區和社會的不同命運、決定了一國兩制的不同命運。

既然是「人的因素」第一，那就首先要解決人的問題。這個問題，澳門方面一開始就解決得很好，連續二十年一直很好。香港則相反，一開始就不好，二十多年愈來愈不好。結果，澳門很安定、大發展；香港大動亂、大倒退。收回香港、澳門時，中央對香港、澳門的管治要求是一樣的，都是「要以愛國者為主體」，然而這一要求在香港淪為空談。

香港和澳門，由於歷史和現實原因，回歸後管治上「愛國者」人力資源很不同，澳門遠比香港豐厚。香港回歸初，朝廷只能空降一個董建華當特首、安排一個梁愛詩當律政司司長，行政領域大部分實權都不在愛國者手裏，司法領域亦然。這時的立法領域在英國撤退部署下已成了一支反對派力量，專門逢中必反、狂打愛國愛港力量，在社會瀰漫着「愛國愛港是原罪」的空氣。

最可悲的是，朝廷把「五十年不變當成五十年不管」，令上述狀況愈演愈烈。等到曾蔭權、林鄭當上特首，不要說「愛國者為主體治港」了，就連朝廷空舉一面「愛國者治港」的旗幟都保不住，香港成了如假包換、徹頭徹尾的「港英餘孽治港」。反修例暴亂發生半年不絕，「港英餘孽治港」實乃最大內因，對反中亂港分子和外國勢力作了最有效的配合。