美國得隴望蜀，繼推出香港人權法後，又通過涉及新疆的法案，加上已有的台灣和西藏等法案，其對中國的長臂管轄愈來愈赤裸裸，愈來愈明目張膽。照此發展下去，美國佬也許很快就會炮製內蒙古法案、東北法案，甚至廣東法案、福建法案等等，或乾脆宣布其所有法律適用於全中國，正如他們宣稱其人權標準適用於全世界一樣。這是美國邏輯，也是強盜邏輯。

跟強盜講道理，無異於與虎謀皮。面對美國無理取鬧，中國外交部發言人照例表示強烈憤慨及堅決反對，可惜有姿勢無實際，說了也是白說。有人也許認為，目前的形勢仍是敵強我弱，中國只能盡量忍耐退讓。這當然不是沒有道理，但問題是，到底還要忍到何時？退到何處？美國目的已經很明顯，不只是敲詐和勒索中國，而是要遏制和肢解中國，難道中國只能束手待斃？

說來說去還是這句話，打鐵還需自身硬。美國炮製眾多法案和制裁措施，無非就是凍結相關官員的資產及拒發簽證，這沒有甚麼大不了。俄羅斯從來不怕美國制裁，不僅因為本身足夠強硬，也因為沒有把柄被抓。俄羅斯政府對官員和公務員的要求非常嚴格，除了必須公示財產，且不得擁有外國銀行帳戶、不得在外國購置資產。所以，不管美國如何制裁，對俄羅斯都不會有實際影響。正如有人指出，美國凍結沒有海外資產的俄羅斯官員的「資產」，好比讓太監計劃生育，根本就是笑話。

反觀中國，在海外擁有銀行帳戶和資產的官員大有人在，有的甚至將老婆孩子送到外國，自己留在國內當裸官，這種人吃裏扒外，不擔心美國制裁才怪。中國對美政策總是畏首畏尾，顧慮重重，大概就是這個原因。所以說，攘外必先安內。中國要與美國周旋，首先必須清理門戶，只有將「身在漢營心在曹」的裸官、貪官統統掃掉，才不怕美國制裁，才能上下一心共禦外侮。