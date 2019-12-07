就算你不是堪輿學家，也能說得出，香港正在行衰運，諸事不利，瘟疫蔓延蠢蠢欲動，市民出街頭頭碰着黑，這個「黑」就是通街擲汽油彈的黑衣暴徒。政府任由暴亂禍港接近半年，依然束手無策，大概上天都看不過眼，來一個當頭棒喝的警號。香港日前錄得1.4級的地震，震央在長洲，傳統上被視為震懾瘟疫的守護神，現在竟然遭遇天災，雖然沒有造成任何傷亡或毀壞，但不少堪輿學家都指出地震可能是凶兆降臨，有的更指來年可能有女性當權者處於相當不利的形勢，有些人對號入座，矛頭直指特區之首林鄭月娥，更有預測是她下台的預兆。

本欄不會導人迷信，但做人最緊要心安理得，所謂一命二運三風水，只是提醒人們盡了努力莫強求，成敗有很多因素決定，並無成功必然秘訣。不過若事情做不好，例如為官者懶政倒行逆施，那不用風水師也可寫包單必定天怒人怨，失敗收場。

至於女性當權者失利一說，香港是國際都會，男女平等，大機構不乏位高權重的女高層，就以政府來說，與林鄭並駕齊驅，民望及評分同樣跌破新低的還有律政司司長鄭若驊。作為香港法治捍衞者，重要性不需多說，她卻交出前無古人的惡劣表現，醜聞不絕，誠信破產，修訂逃犯例解說不力，淪為反修例風波的罪魁禍首，如今依然安在其位，試問天理何在？早前被示威者圍堵仆倒倫敦街，對她來說可能是下台的凶兆，但一個硬幣有兩面，對七百萬港人來說，若律政司司長換人，或是近半年最大喜訊。

玄學博大精深，凡夫俗子無需要參透，只要做好自己本分，不要學鄭司長尸位素餐便對得住天地。天下最傻的事就是等運到，就算相書通勝說你來年行大運，也要付出努力，上天不會跌金子給你用。若相反被批流年不利，難道坐以待斃嗎？吉凶問天，市民最想的是高官切切實實地問責。