理大校園解封後，警方公布的統計數字是：一千一百人被捕和登記，其中理大學生共四十六人，另有教職員兩人，合共四十八人。

記否中文大學二號橋衝突時，不少行動派學生在網上發動同學校友回校園支持，他們的口號是保衞校園，認為大學是保護學生安全自由之所、學術要塞，不應讓警方進入。後來段崇智校長還親自前來，代表學生與警方談判，要求警方撤離。

如果中大校園內的暴亂分子比率與理大相若的話，當時聚集在段校長旁邊的一班蒙面黑衣人，其中佔了絕大部分都不是中大學生，而是混進大學生事的暴徒，怪不得拍下的照片中，站在段校長身旁赫然有蒙面黑衣人手持汽油彈了。事過境遷，倒不知段校長是否後悔自己一時不慎，引狼入室，竟然站出來保護了一大班外面混進校園的暴動分子，弄到大學校園淪為暴徒的兵工廠、軍器庫？而且這班暴徒毫不珍惜大學的設備和資源，隨便破壞，弄到校園一片狼藉。據網上消息，最後外來蒙面黑衣人與校內蒙面黑衣人發生衝突才撤退。倒不知段校長與他身邊的副校長和職員，是否覺得自己對校園遭受到的破壞負有不容推卸的責任否？

反而理大的校董會主席和校長倒另有看法，比較坦白。面對過千校外暴徒湧入，利用理大作暴亂指揮部兼彈藥庫，校董會主席林大輝便認為，理大是因為政府的管治問題成為代罪羔羊。

理大一直以保護學生作藉口，強調校園自己管理，不讓警方進入。當時何其振振有詞，以為他們真的在保護學生，豈料事後看實際被捕和登記數字，才曉得其實只是保護暴徒，真正理大師生僅四十餘人。

容許過千校外人士進入校園而不知不覺，任由他們利用校園的游泳池練習拋擲汽油彈，不理會他們在校園建立汽油彈生產線，搬出實驗室儲藏的化學原料疑製造大殺傷力武器，校方的行政、管理、保安、雜務沒有人負責嗎？他們是否有向校方管理層報告？管理層是否了解校園已被外來暴徒攻佔？竟然還敢公開聲稱「曾要求警方不要進入校園」。好了，警方圍城多天，一直沒進入校園，校方沒法推卸責任了吧？結果呢，破壞需要復修，損失需要補充，據校方說，數字還需核實，損失起碼數以億元計算。

自己沒有能力管理好校園，又拒絕警方進入，任由暴徒霸佔蹂躪，造成的損失當然應由校方自己負責了。怎可以大學包庇暴徒，任由暴徒支配大學的設備物資，大肆破壞大學校園，造成數以億元計的損失，到頭來要求納稅人來埋單呢？