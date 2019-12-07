「831」笑話隨着傳真社調查證實「六名死者」尚在人世後，大班「孝子賢孫」本來已沒戲唱，但這些非同凡人的孝子賢孫仍死撐「六名死者」即使無死，也不代表警方無打死人。意味在沒有一個「死者」家屬控訴警方下，孝子賢孫還是堅持月月哭喪，日日罵警。

值此亂世，多麼匪夷所思的事情也會發生，這些人有權繼續哭喪，但一班坐享高薪厚祿的反對派政客竟然一起胡鬧，實在令納稅人無名火起。公民黨譚文豪昨日在立法會鐵路事宜小組玩突襲，趁建制派人數不足，匆匆通過「要求港鐵公開831事件所有CCTV影片」的無約束力動議，且急不及待敲鑼打鼓公告全世界，別人不知就裏，還以為做了甚麼驚天地、泣鬼神的大事。

鐵路事宜除了「831」笑話，就沒有其他更值得探討的事嗎？延誤復延誤的港鐵沙中線「紅磡至金鐘過海段」工程原定二一年通車，但現在又要押後至翌年，原因是東鐵線遭暴徒大肆破壞，港鐵需抽調人手搶修，沙中線的通車測試無法如期進行，結果一延俱延。此外，東鐵大學站破壞嚴重，滿目瘡痍，港鐵估計維修費高達五億元，令人咋舌。

身為代議士，不是更應該要代民發聲，追究破壞港鐵的責任嗎？這些破壞完全是由暴徒造成，甚至反對派政客也負有煽動鼓吹的責任。冤有頭、債有主，誰人破壞，誰人埋單，維修費用好應該由暴徒和政客共同承擔，而不是交由港鐵甚至納稅人來埋單。

當然，反對派有破壞無建設，他們會追究自己才怪，然而建制派做過甚麼呢？開會不在席以致反對派有可乘之機不用說，為何反對派懂得藉「831」搞事，建制派不能以其人之道還治其人之身？動議要求反對派捐人工維修港鐵，很多市民必定拍手支持，但建制派連擺個姿態也不做。看來，區選大敗依然不能讓建制派學乖，明年立法會選舉隨時又吃多一次敗仗。