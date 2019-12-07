早前，中文大學及理工大學相繼失陷，暴徒無法無天。不少愛國愛港的朋友十分心焦，期盼解放軍出營平暴，挽救這座城市。筆者曾對稔熟而又具社會影響力的好友說，應由他牽頭組織輿論，呼籲中央動用武裝力量救港，無論阿爺是否同意，對反對派和外國勢力也可以起震懾作用，說不定暴徒就會知所收斂。

駐港解放軍不是擺設，一旦有需要，隨時可以出來掃蕩群魔，但甚麼是有需要的時候，中央自有盤算。已故領導人鄧小平締造一國兩制時，我估計以他的計算，會在三種情況下在香港用兵。呵呵！各位矢志於反中亂港的人，你們若有意於請動解放軍，進而破壞一國兩制，大可嘗試從以下三方面入手，不過以反對派的智慧與本事，恐怕任何一方面也做不來，所以嘛，不如早早休矣！

第一，中央最怕香港的槍桿子失落，其他的紀律部隊出現亂港者，可以由警察去管，但如果港警也成為「黃絲」，就需要由解放軍去管了。若然有一天，愛國人士被警方濫打、濫捕，遭羅織罪名，中國的人民子弟兵便不會袖手旁觀。故在香港搞革命的人，本來最應該爭取警隊支持，但他們傻不楞登，反倒將警察視為頭號敵人，以這樣智慧想造反，給你三十年也不可能成功。

第二，如果特首之位以至立法會大部分議席都被反對派佔據，進而全面在香港推動反中思想，甚至與台獨、藏獨等組織合流，中央就不會坐視不理了。要是真有這麼的日子，解放軍將會出營接管香港。

第三，若有暴徒攻陷政府重要建築物，或者佔據了警署，那也是解放軍要出動的時候了。

如非出現上述三種情況，估計北京不輕易在香港興兵。不過，總也該有聲音不時提醒反對派，中央其實是有軍隊可用的，別以為能隨你放肆到底！