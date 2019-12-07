黑暴持續半年，至今仍沒平息迹象！加上中港齊地震，香港凶兆降臨！

立法會日前彈劾林鄭議案雖遭否決，惟民主派及建制派議員罕有地齊齊大力數臭好幾位廢官，其中一個就係在倫敦趴街嘅「避政司司長」鄭若驊，佢被狠批半年來，多次不出席立法會會議，未有站在最前線向公眾解釋政府嘅法律觀點。之不過，家陣「等待隻手康復」嘅佢，未知會否因甩骹而處事更甩轆，皆因以佢嘅表現、能力，答非所問已成常態，檢控工作又常犯小學雞錯誤，老朽相信佢常失蹤其實係好事！

對政府養一班廢官，建制派就話「恨鐵不成鋼」！言重了！老朽從不認為當中有些廢官係「鐵」，好似「避政司司長」鄭若驊，左秤右秤，頂多是牙籤！只要有心，鐵杵可磨成針，而牙籤可磨成乜呢？怠政成咁，仲玩「估估我在哪」，「問余何事棲碧山，笑而不答心自閒」，哦！原來喺倫敦做手術，再到「我們國家的首都」做治療！一個律政專才嘅表達能力竟如此慌失失，香港又如何會有明天？依家長洲地震，天怒人怨，豈是無因？

呢！至於廢柴政府紓困，眼見基層市民如涸轍之鮒，政府冇錯又急推第四輪紓困措施，一擲四十億個大洋！之不過，措施細眉細眼，只惠及業主，無助小商家，更無助失業等錢開飯嘅小市民！有論者就講得啱啦！廢官根本唔識用錢，就是不知道「買真鋼一條線，不買廢鐵一大片」，與其顧此失彼，紓咗咁多次「困」，唔好話立竿見影，連小小漣漪都冇，既然係咁，倒不如學澳門年年全民派錢，皆大歡喜，起碼公平。老朽絕對認同！簡單直接就是好！獎品？獎金？梗係獎金啦！

「夜市千燈照碧雲，高樓紅袖客紛紛。如今不似時平日，猶自笙歌徹曉聞」；可惜自黑暴以來，夜市停頓。「燈飾不璀璨，冷清過聖誕」！嗱！如果政府每人派一萬現金，包搞活夜市，大家瘋狂過聖誕！