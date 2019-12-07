北約七十周年峰會舉行，成員國代表再度聚首、再度吵嘴、挖苦，美國總統特朗普本來打算在峰會推動中俄威脅論，豈料又一次失望了。日前，北約發表峰會聲明，對中俄不但立場不一，防衞策略亦大不同，簡言之，北約的新路線是敵俄防中，並沒把中國視為敵人。

北約峰會聲明首談到對中國崛起的態度，承認中國影響力增加帶來機遇及挑戰，「北約需共同應對」；至於俄羅斯，北約卻點名指「俄羅斯的侵略性行動威脅歐亞大西洋」，北約要「對抗俄羅斯於歐洲部署中程彈道導彈，加強保護北約的海空自由；北約會維持核同盟。」

從字眼看手段，北約成員對近在眼前、同屬歐洲的俄羅斯既懼又厭，毫不掩飾對俄國侵略性、武器部署的敵意；但當視線轉到中國，北約雖提及5G網絡要建基於安全及有彈性的系統，但對中國的態度卻只有濃濃的提防，不像美國直接言明中國是競爭對手那般充滿敵意。

了解北約歷史的人都知道，這個以地區安全及軍事防衞作使命的組織長年堅持遠交近攻，敵俄歷史從沒因前蘇聯變身成俄羅斯而改變。對於中國，過去因中國太遠及一窮二白，根本沒怎麼理會，即使今次聲明指要應對中國崛起的挑戰，也只屬防衞性戒備。

其實今次峰會舉行前夕，北約秘書長斯托爾滕貝格已在一個公開訪問談到對中國的立場，他當時已經大打開口牌，指國力上升且日漸強大的中國對北約帶來了挑戰及機遇，北約看到中國的經濟及軍事崛起，亦改變了世界的平衡，但是，他堅稱：「北約不希望將北京視為敵人。」斯托爾滕貝格當時還談了三個原則，一是北約不會介入南海問題；二是關注中國正涉足與北約地區距離更近的地區事務，例如非洲、北極；三是網絡問題，指的當然是5G版圖。若果北約對中國關係依循上述框架，彼此和氣往還一點也不難。