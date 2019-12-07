早前筆者在本欄發表《當前急務平暴，絕非獨立檢討》，批評政府在錯誤時間和基礎上「亂彈琴」，不務止暴制亂正業。意猶未盡，須再「剝洋葱」分析。

特區政府施政不斷栽觔斗，完全沒有吸取施政偏離法治，左搖右擺失誤的慘痛教訓。應堅持之處，卻退縮；應執着之處，卻轉軚；應強硬之處，卻軟弱；應嚴厲之處，卻縱容。無論特區政府一而再、再而三地如何委曲求全、退縮讓步，得來的是黑暴反政府勢力、反中亂港勢力、港獨分裂勢力等三股敵對勢力得寸進尺，「上得床來掀被冚」，愈來愈囂張。

《逃犯條例》的修訂，政府口硬堅持數月便「壽終正寢」；幾個月後又退到在立法會撤回草案。政府一廂情願以為滿足反中亂港陣營「五大訴求」的第一項便萬事大吉，怎料他們得寸進尺乘黑暴寒蟬效應搶奪區議會議席；政府又為滿足反對派的脅迫要求如期舉行區選，讓愛國愛港陣營差不多全軍覆沒的慘痛犧牲，以為可以換回社會平靜、黑暴收手，豈料反對派陣營得勢不饒人乘勝進軍，號稱「毋忘初心」，配合美國總統特朗普簽署兩條反中亂港法案而公開叫陣，劍指二○年立法會選舉議席及爭奪行政長官選舉委員會委員的席位。

特區政府又以為可用成立「獨立檢討委員會」來緩和設立「獨立調查委員會」的要求，並同時由一些消息人士放試探性氣球，說政府願意考慮對年齡在十八歲以下被捕的暴徒特赦，以換取反對派收貨，偃旗息鼓。可是，敵對勢力在區議會選舉大勝後，便用不歇的暴亂行動再一次粉碎特區政府一廂情願的幻想。剛過去的周日，長毛等人帶隊的遊行及其後演變為暴亂，清楚打出「毋忘初心」的口號。他們的「初心」是甚麼？就是「雙普選」，是再清楚不過的下一步政治目標了，也是香港反對派陣營用暴亂行動和清楚的政治口號，回應了特朗普在簽署《香港人權與民主法案》等兩條反中亂港法案的公開動員令。

網上已流傳反對派陣營為了保持「逆權運動」的熱度而設的行動時間表，並且不斷補充及更新，公開在網絡上進行種種暴亂行動的宣傳動員和組織，未來將會再升級搞「大三罷」。對此，特區政府的官員仍活在一廂情願的綏靖主義幻想之中。中國智慧有句金石良言，「奉之彌繁，侵之愈急」。不正是今天政府施政失誤、止暴無方、平亂不力、左右搖擺、縱奸庇賊的真實寫照嗎？

英國人也有過張伯倫的錯誤教訓，在二戰全面爆發前夕，時任首相張伯倫對德國冒起的希特拉納粹主義處處容忍，以為可將納粹黨的禍水引往他國以獨善其身，收漁人之利。於是推行綏靖主義政策，結果養虎遺患，搬起石頭砸自己的腳，讓納粹的野心和實力不斷壯大，結果德軍橫掃歐洲大陸之後，英國也逃不過戰火洗禮。

美國多位政府官員和國會議員最近已公開鼓動香港的人權和民主問題，明言香港是中美貿易談判的一個籌碼，這便可以清楚解讀香港暴亂停不了的國際背景。特區政府要丟掉幻想，聚焦急務平暴，加大力度，止暴制亂，不要再重蹈張伯倫的錯誤。