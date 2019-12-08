功夫茶：司法斷手政府跛腳　積弱殘廢施政無能

一個衰世，離唔開天災人禍；一個盛世，完人愈多，運氣愈強。此乃歷史定律，今香港步入衰世，整個管治班子，廢到唔廢，唔好話搵個「完人」，搵個似能樣嘅人都難，根本全部係爛泥！咁仲唔係人禍？

呢！特區步入衰世，講到尾都係廢官不作為，為官避事平生恥。有民調機構喺區議會選舉後進行調查，發現特首林鄭及三司長評分全線下跌，唉，都唔使問阿貴咯，上個月喺倫敦跌趴街嘅「避政司司長」鄭若驊，評分繼續插水，僅得十六點九分，一再「墊司底」。口痕友就話：咁嘅分，點見人啊？如果我係佢，情願就咁一世趴喺度，畀人媽叉「龜縮驊」，骨聲吞咗佢算咯！

有學者就指出，鄭若驊受傷後，竟然冇人憐香惜玉，仲要插多兩嘢，咁hurt人，好衰㗎！之但係亦反映佢工作表現欠佳，未能獲取同情分！功夫茶搜索枯腸，想諗一件鄭司長去年初上任以來做過嘅好事，可惜腦電波幾經震盪，除咗諗起佢反白眼，就係一單接一單嘅醜聞同埋檢控甩轆事件！

嗱！最近司底驊嘅老公間上市公司安樂工程涉違例，遭競委會搜查；其實，兩公婆早前同捲入名下屯門獨立屋嘅僭建風波，最終司底驊獲「放生」，其夫經審訊後罪成判罰咗兩皮，真係開支紅酒都唔止呢個價喇！言歸正傳，一個未就位就醜聞纏身嘅律政司司長，你想佢會有乜作為呢？

果不其然，司底驊席不暇暖，二話不說，就放生漢奸黎條契弟涉秘捐逾四千萬予反對派政客嘅「黑金案」，身為維護法治核心價值嘅律政司司長，竟充當其保護傘；一四年違法佔中三十九名搞手至今仍逍遙法外；「叛國禍港四人幫」又當睇唔到！至於漢奸黎刑恐本報記者單畸士，鐵證如山，拖逾兩年半又唔告，東方及受害記者前後去信十六封討個說法，佢搬字過紙，等於冇答。第十六封信，夠膽死上下段對調當答咗！幸好佢今趟趴街跌傷左手，若然不幸頭先落地，再答第十七封信時，相信會係「摩囉火星文」！

好個林鄭，就係攬住個「獨臂神尼」當活寶，攬炒下有乜可能唔民望斷崖式下墮吖！家陣香江諸事不順，流感殺到，鼠疫窺伺，危機重重！一個千億工程沙中線通車一拖再拖，醜聞多如天上繁星，功夫茶都擔心，即使通車都恐變「沙中人」！

古人說，「積寬成柔，積柔成怯，積怯成畏，積畏成廢」，今日嘅特區政府，施政無能，畏洋懼外，對禍港漢奸走狗一再放生，回歸二十二年積弱成殘廢，司法斷手，政府跛腳，如何有效施政？功夫茶心諗：止暴制亂唔通係靠運到？