正論：與其倒錢落海　不如發展新界

經歷了半年的黑色暴亂，香港已不可能回復昔日的歲月靜好，偏偏有一樣事物永不改變，那就是港府廢官的倒行逆施、剛愎自用。面對經濟下行，百業蕭條，財政司司長陳茂波坦言未來兩、三年都可能出現財赤，卻依然無意叫停耗資六千多億元的「明日大嶼」計劃，寧願掏空庫房也不肯將公帑用於改善民生，尤其是發展現有新界土地，解決房屋問題，都可謂咄咄怪事。

港府預計明年將出現十五年來首見的財赤，而且未來數年也難有好轉，在此情此景下，除了推出紓困措施，更應對準社會深層次問題下藥。很可惜，別說四輪紓困措施只有大業主和個別商戶受惠，困擾特區至深的房屋問題更是死結難解。昨日立法會一個公聽會上，有基層人士反映劏房租金升幅驚人，市民活在水深火熱之中，要求港府規管租約，引起衝突場面，民憤之激烈，可見一斑。

也難怪基層人士情緒激動。目前本港有二十萬人居住在危機四伏的劏房之內，公屋輪候人數更達二十六萬，平均輪候時間長達五點四年，「貧無立錐之地」可說是香港窮人的寫照。港府明知問題刻不容緩，依然堅持以沒有十多廿年不能成事的「明日大嶼」畫餅充飢，陳茂波甚至表明不准市民推遲交稅，以免出現千億財赤，也要「明日大嶼」如期開展，並考慮發債籌措資金云云。正如立法會議員質疑，政府預告出現財赤，發債更可能導致財政進一步惡化，將來恐恨錯難返，到底硬推的理由是甚麼？

是的，香港勝在底子深厚，財政健全，這也是經歷了半年亂事，社會仍能維持正常運作的主要原因。但隨着經濟急劇惡化，香港底子再厚，遲早也有坐吃山空的一天。港府聲稱「明日大嶼」在十多年後可為過百萬人提供居所，無非望梅止渴，十多年後是甚麼光景根本無人說得準；何況本港大型基建無一不延誤、無一不超支，隨時過萬億元也不能埋單。在經濟前景一片灰暗之下，公帑更須用得其所，港府與其倒錢落海，不如利用公私營合作模式，加快發展新界農地及棕地，直接有效地解決住屋燃眉之急。

統計顯示，目前新界有過千公頃的農地被發展商囤積，尚未發展的棕地更有三千多公頃，顯然是發展潛力極大的寶庫。只要港府提供發展誘因，例如規劃交通配套，放寬地積比率，簡化申請程序，發展商必然願意合作。事實上，公私營合作模式早有先例可循，沙田、馬鞍山、將軍澳等新市鎮都是極成功的例子，例如沙田一開始由四間私人發展商合作發展，其中七成土地用作基建和興建公屋，餘下由發展商平均分配興建大型私人屋苑。至於觀塘麗港城也是另一個公私營合作的典範，為何港英時期做得到，港人治港做不到？只要建立公開透明的機制供公眾監督，發展商在改劃農地時補足地價，避免官商勾結的嫌疑，公私營合作必能更有效率地增加房屋供應，總好過用遠水來救近火。

更不可不提，本港現時有三大工業邨，分別位於大埔、將軍澳和元朗，隨着工業式微，工業邨大都有名無實，部分更有大幅空置土地的情況。既然如此，港府何不主動調查並重新規劃，將僅餘的工業遷往內地，重整及善用有關土地以解決房屋問題？須知道，工業邨政策已是四十多年前制訂，早就不合時宜，現今工業邨交通配套完善，土地早已平整，用於建屋事半功倍，誰曰不宜？尤其是毗鄰大埔工業邨一幅佔地逾六公頃的土地，既有完善交通配套，又接近購物商場，一旦建成公屋，可讓逾萬人居住，偏偏當局有眼不識寶，任由這幅靚地閒置最少二十年，簡直莫名其妙。

同樣道理，葵涌、長沙灣、新蒲崗等工業區現已沒有多少工業，許多舊式工廈都不是從事工業用途，惟港府現行的活化工廈計劃限制多多，手續繁複，導致獲批的只佔極少數。與其暴殄天物，何不拆牆鬆綁，大刀闊斧改革相關政策，讓業主提高可建樓層，增加改建的吸引力；甚至容許發展商一次過收購多幢工廈，一併發展並為整區進行全盤活化，配合港府的發展規劃，將整個舊區改頭換面。去年有智庫進行調查，多達六成半市民認同政府提供誘因促進公私營合作建屋，反映市民眼睛始終是雪亮的，只要出發點是為了解決房屋問題，是為了市民福祉着想，反對阻力自然就會消失。

本來，港府提出的「土地共享先導計劃」就是為公私營合作試水溫，奈何爆發反修例暴亂後港府恍如驚弓之鳥，急推《收回土地條例》向發展商硬性收地欲挽回低殘的民望，公私營發展便鮮再提起。問題是，港府低估《收回土地條例》的阻力，除了發展商已見反彈，向小地主和農戶收地更隨時重蹈「菜園村」的覆轍，弱勢政府管治勢必雪上加霜。

其實，不管黑貓白貓，能捉老鼠就是好貓。拓土建屋也是一樣，只要能最快最直接增加供應，就是最好的方法。明乎此，港府廢官還汲汲於如同海市蜃樓一般的「明日大嶼」，甚至傾家蕩產也要逆民意而行，卻放棄發展現成的新界土地，不是太愚不可及嗎？香港已到了日暮途窮的地步，大環境被悲觀氣氛所籠罩，年輕人看不見出路，紛紛走上街頭。市民要的是一帖快速見效的良藥，而不是不切實際的願景，港府明白嗎？