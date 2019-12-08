世界視線：兒子醜聞一大籮　拜登選情倍坎坷

美國前副總統拜登一直被視為最有機會擊敗現任總統特朗普，替民主黨重奪白宮寶座，但其子亨特在烏克蘭天然氣公司擔任高職一事，卻成為他必須面對的難題，最近在艾奧瓦州一場競選活動中，拜登跟一名八旬選民就此進行了一番唇槍舌劍，可見拜登對這一挑戰仍未有充分準備。

在該場競選活動上，一名八十三歲退休農民斥責拜登派其子亨特到烏克蘭天然氣公司工作，然而亨特既不懂當地語言，也沒有能源方面的專才，根本不能勝任相關工作，結果被拜登直斥「可惡的騙子」。更有甚者，當這位老人家揶揄拜登年齡太大，「很快就會到我現在的年紀」，拜登竟反唇相譏，挑戰對方跟他比掌上壓和IQ測試。

有人從人性的角度替拜登辯解。亨特和兄長博拜登的母親，在他們小時候就因車禍離開人世，而博拜登更在幾年前因腦癌病逝，拜登對小兒子的縱容袒護可想而知。事實上，這些年來亨特沒有少為家族帶來麻煩，他在服兵役期間被揭吸毒，在與前妻離婚的訴訟期間，復被揭發酗酒、吸毒、嫖娼以至包二奶。這還不止，就在兄長逝世後翌年，亨特火速跟嫂子約會，拜登惟有無奈「祝福」和「全力支持」。

美國民眾或許不會像中國人那樣，要求領袖「修身齊家」，但亨特在烏克蘭天然氣公司出任要職，卻遠非拜登的「家事」那麼簡單。眾所周知，烏克蘭是華府賴以對抗俄羅斯的前沿國家，而其後亨特任職的公司因涉嫌貪腐被烏國當局調查，時任副總統的拜登被指要求基輔撤換負責調查的檢察總長，否則暫停發放對烏國援助，更是惹人疑竇。

有熟悉選務的分析人士指出，拜登面對關於亨特的詰問，可以選擇避重就輕，例如強調在過程中沒有違法的同時，承認事件對選民造成不良觀感，並為此致歉，也可以選擇強勢應對，直斥特朗普及其陣營靠陰謀論抹黑打擊對手，但切不可顧左右而言他，當沒事發生。要知道，拜登一旦勝出初選，其對手就不是八旬退休農民，而是攻勢猛烈百倍的特朗普本人。