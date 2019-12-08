神州觀察：假掃黑應付檢查　保護傘愈挖愈多

中央紀委國家監委日前通報指，截至今年十月，全國掃黑除惡行動已搗破二千五百多個涉黑惡組織，但就有近七成存在保護傘問題。全國掃黑辦在總結過去兩輪「回頭看」成果經驗時更發現，所涉多個省市從涉黑惡案件到保護傘、涉案資產都出現數倍增長，不少前期未發現問題的地方亦紛紛實現「零的突破」，對此真不知該感到高興還是難過才好。

貴州省公安廳反恐處前處長、貴陽貴安新區公安局前局長高永昌，日前因嚴重違紀違法遭當局「雙開」，所涉問題除了一般貪官都會犯的權錢交易、權色交易、索賄受賄等行為，更被指未能積極落實掃黑除惡工作，不但在材料上做手腳忽悠上級檢查，還拿掃黑惡行動做戲。譬如當中央督導組剛一進駐，高永昌即於兩日內指揮打掉兩個「套路貸」黑惡團夥，惟有關罪惡已存在多年，擺明是在糊弄人。

其實像這樣消極應對掃黑除惡，弄虛作假，或是令工作走樣變形的情況，過往並不鮮見，有地方就曾為完成指標而將失獨家庭、精神病患者乃至八、九十歲老人列為掃黑對象；也有將掃黑除惡宣傳橫額掛到幼稚園的荒唐行為，及鬧出「掃黑險惡」、「掃黑除惡，害人害己」等笑話，醜聞頻繁地出現，足以反映出各地對於反腐掃黑的態度。

而像新疆生產建設兵團乾脆不承認存在黑惡勢力、公然牴觸掃黑除惡的做法則更為惡劣，儼然視自己如「獨立王國」，又豈是中央掃黑辦所形容的、個別地方存在「過關交卷」、「重打輕治」等「苗頭性」問題？

至於反腐掃黑隊伍中接連出現的「內鬼」、「保護傘」問題，更是令人相當尷尬。公檢法系統動輒集體淪陷，一把手與黑老大稱兄道弟，反黑標兵、緝毒精英、反貪能手爭着為黑惡勢力撐腰站台、保駕護航；乃至中央巡視組組長那樣的「欽差大臣」亦可為他人通風報信，索要好處，到頭來又怎麼實現為期三年的專項目標，及靠誰去掃黑除惡？

當局早前更放出狠話說要以「打傘破網」斷根，以「打財斷血」絕後，然而誰都清楚，當局面臨的其實是制度性腐敗問題，一切亂象都是由此而生，別看每天「打虎拍蒼蠅」行動熱熱鬧鬧，又不時公布被打掉的黑惡團夥及保護傘數字，始終真正的「毒源」不解決，「毒瘤」只會無休止地循環生出來。至多像朱元璋當年那樣，殺到最後連做事的人都沒了，需讓百官戴着鐐銬去上班，下班後繼續收監，結果還是解決不了問題。

怕只怕本朝的反貪腐現象，將來亦會淪為後世子孫調笑的資本，而到了那時，反腐敗若仍是「時代主旋律」，則是最悲哀的事了。