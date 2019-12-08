中美之爭，如果中國不降，相信會是幾十年的事，不會短期了結。

以往美國圍堵中國，香港是英國殖民地，在美國可控之下，一方面成為與中國溝通的地下通道，故此圍而不堵；另一方面，美國借用移民或逃難到香港的內地人才，在香港建立起海外加工貿易基地，成為全球首個成功的例子，在日本之外以美國企業為主導的出口生產基地，美國給予香港關稅特惠待遇。

現在香港已經回歸中國，香港已不是在美國可控之下，美國圍堵、制裁中國，便必然要同時圍堵、制裁香港，中美談判也不需要香港作為地下通道，美國企業也沒有在香港的生產基地。金融活動流動性很強，也是美國制裁中國的武器，不會讓其安穩地發展為中國的國際金融中心。

於是，香港不可能寄望不受中美矛盾所影響；相反，香港的「一國兩制」，香港的國際競爭力和關係，本地的英美體制文化，卻可以成為美國攻擊中國的主戰場，利用中國在香港防線的薄弱力量及諸多顧慮和利益牽連，全力攻擊，以此突破中國守衞本土的防線。

今次反修例事件，應是美國試探之舉，結果是十分成功，試探變成正式攻擊，也把香港轉變為中美之爭的一個主戰場。

由反修例到區議會選舉勝利的五、六個月裏，美國應了解香港民心民意的反共反中傾向，可成為美國反華的基礎，也看到從特區政府至中央政府缺乏戰略防衞意識和在香港的防衞力量。香港社會已經習慣和擁抱暴力，如中文大學、理工大學的戰役，社會對暴亂暴力迅速升級也無動於衷，暴力反而促成區議會選舉勝利，香港過半數人竟然不反對而且支持暴亂暴力，甚至可以呼喊解散警隊。因為反共反中，香港社會的情緒化可以到這樣無政府、不計較嚴重後果的地步。

這樣的條件和局面，正是美國進一步在香港推動「顏色革命」的大好時機，美國的情報系統、戰略機構不可能不總結香港的形勢，作出建議。美國政府剛剛出台有關香港和維吾爾族的法案，便是建立國內法理根據，準備對中國全面出擊，用香港和新疆作為對象，且香港是主戰場，新疆是虛晃一招，分散中國的注意力。

香港作為中美之爭的主戰場，美國會怎樣打擊香港呢？相信是多管齊下，暴亂、議會選舉、貿易制裁、金融制裁、赴美簽證增加困難，在在都會打擊香港的國際化功能。香港的經濟、政治穩定會受到巨大破壞。中央政府與特區政府怎樣應對呢？還是守株待兔嗎？