常言道「為政在人」，是人決定了「為政」的良莠好壞，那麼又是甚麼決定「人」、決定其「為政」呢？那就是人的思想、價值觀和個人品德及能力。回歸以來，香港之政大致上由「港英餘孽」所為，一塌糊塗，亂象紛呈，全面倒退，「一國兩制」遭到極大破壞。而澳門之政大致上由愛國者所為，全面發展，穩定繁榮，「一國兩制」展現了生命力，很好的安頓了社會主義和資本主義兩種人類文明發展模式，取長補短，共同發展。

可見，港英餘孽為政之人的思想、價值觀和某些人品德不佳，隱藏其「身在漢營心在曹」，導致了一系列惡果。香港今後要改變這種厄運和管治亂象，挽回「一國兩制」瀕於搗毀的危局，就必須首先從人的因素入手，從治港者的思想、價值觀、政治品德入手，令港英餘孽治港轉變為愛國者治港。大凡人的轉變，關鍵是思想的轉變、立場的轉變、價值觀的轉變，對治港高層人士而言，還要有政治效忠對象的轉變，最低程度他們要知道自己「為政」是在「端誰的飯碗」，知道不可以有端着國家的飯碗、香港特區的飯碗去幹砸國家的鍋、砸香港的鍋這等品德低下、卑劣小人幹的事。當然，誰都知道，讓港英餘孽從政治立場、思想感情、價值觀上轉變為愛國者是極不容易的事。

這樣的工作，回歸後朝廷又很少去做，一是認識不到這件事的重要性；二是覺得既然是港人治港，就要完全相信港人，相信他們中一些人「愛國愛港」的口頭表白；三是害怕展開這項工作會「干預」了高度自治；四是朝廷中一些人在港英餘孽面前有自卑感，好像講愛國很老土、很過時，他們還崇洋媚外，覺得社會主義的內地各方面都不如洋人打造的資本主義的香港。

凡此種種都在蹉跎歲月，甚至助長了港英餘孽的妄自尊大，他們打心眼兒裏看不起中央和一國，怎麼會有國家意識、民族認同？現在亡羊補牢之法只能靠調整「港人治港」的人事結構，這麼多年香港不乏取得港人身份的各方面的愛國者，北京向管治層「攙沙子」，有何不可？