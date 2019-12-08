香港的洋奴漢奸聲嘶力竭叫喊「求援國際」，雖然求得美國推出一條香港人權惡法，但他們仍不滿足，除要求美國「加辣」，還將目光轉向台灣，要求台灣當局修訂「難民法」，以協助受影響港人云云。看來這班廢青已到了飢不擇食、慌不擇路的地步，做不成美英子民，只好退而求其次做台灣難民。可惜熱臉孔碰上冷屁股，台灣當局已明確表態無意修改「難民法」。

正常的人都看得出，蔡英文當局對香港黑色暴亂煽風點火，只是為了吃人血饅頭，給自己拉抬民望，而不是為香港着想，更不是對暴徒情有獨鍾。廢青們以為攬炒香港後可以逃到台灣做難民，不過是癡人說夢。世界上任何地方都不會接受暴力行為，不會歡迎暴徒，尤其台灣本身問題多多，豈敢再引狼入室。這些年台灣經濟低迷，愈來愈多年輕人選擇到大陸發展，反而香港廢青將台灣視為庇護所，竟然搶着做難民，不是很可笑嗎？他們在台灣能有甚麼作為？難道他們追求的目標就是「月薪22K」？

很明顯，這班人拜錯菩薩求錯佛，他們應該要求美國收留才對，而不是要求台灣修訂甚麼「難民法」，畢竟他們是為美國而戰，而非為台灣而戰。只可惜，美國佬向來口惠實不至，特朗普開口閉口「美國優先」，從來不歡迎難民，更不可能接收廢青。英國人更自私，充其量給予一本虛有其名的BNO，廢青們想「歸英」，門都沒有。難為他們整天舉着美英旗幟招搖過市，換來的卻是閉門羹，真是情何以堪。

到台灣做難民此路不通，美英又不肯收留，廢青們除了留在香港，還有甚麼出路？怕只怕，即使他們留在香港，也未必有僱主願意聘請。據外媒報道，一些跨國企業包括金融機構、資產管理公司、律師事務所和會計師事務所，均表示不會聘用香港人，特別是曾經參與暴亂者，更令人避而遠之。廢青們揚言攬炒，原來是自己炒自己。