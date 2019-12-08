要證明香港行衰運，單單一個鄭若驊就是最好例子。林鄭月娥千挑萬選，竟然選了一個籮底橙、爛燈盞，從來沒有律政司司長像鄭若驊這樣誠信破產，去年初上任以來醜聞不絕，豪宅涉及僭建可以甩身，秘撈及潛在利益衝突俱隱瞞沒有申報，而且「放生黎智英、唔告梁振英」，黎涉及佔中及黑金秘捐逍遙法外，叛國禍港被官媒點名批判，依舊有恃無恐，因為朝內有鄭若驊充當保護傘。

民眾眼睛雪亮，鄭若驊劣評如潮，加上在反修例示威怒潮一直龜縮，民望及評分一直排三個司長中末席，最近的民調顯示鄭的評分再次下跌，僅得十六點九分，繼續「墊司底」。

鄭若驊上月被示威者圍堵，仆倒倫敦街傷了手，在英國醫治一直沒有透露行蹤，惹來外界多番揣測，政府都拒絕澄清，直到本月她自己現身才肯說到內地治療，閃閃縮縮，如有不可告人之事。公眾受夠了，即使她受傷亦沒有給予同情分，民調評分反而再次下跌，實在自取其咎。

一個人作孽，影響整個團隊，律政司檢控工作江河日下，錯漏百出，既濫告不誠實取用電腦罪被法庭推翻，又在軍火案文件搞錯被告人名字，貽笑大方，醜出國際。法治蒙羞，律政司火上加油，黎智英前年六四涉嫌刑事恐嚇東方報業集團記者，超過兩年半仍未提出檢控，被質疑是否怯洋懼外，害怕黎背後的外國勢力，鄭司長始終不敢正面回應，無私顯見私，隻手毀了律政司公信力。

鄭若驊實在太不像樣，建制陣營都對其不滿。林鄭自身難保仍一直包庇鄭若驊，攬炒在所必然，這次調查整體政府滿意度亦下跌，只剩一成受訪者滿意政府表現，信任度亦跌至一成半，對政府不滿意度則升穿七成，各界疾呼應該革除無能官員及重組內閣。五大訴求難以答應，改組班子至少帶來新希望，希望換走廢官，可以令部分市民收貨，消減怨氣已是功德無量。