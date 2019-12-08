朋友飯敍，談起香港現況，都甚為擔心，大家都看不到動亂有平息迹象。儘管包圍理工大學一役，警方表示有不少勇武派被捕，但幾天之後依然發生不少群眾集會、佔據道路、大規模破壞事件。區議會選舉反對派大勝，大家以為他們會改走議會道路，放棄暴力抗爭，但平靜幾天後，蒙面黑衣人的游擊戰又再出現，繼續有人堵路、拋擲汽油彈、包圍警署。大家爭相詢問，到底亂局何時才能結束？

看反對派在網上發出的日程表，整個十二月還是繼續組織街頭行動和地區集會，未見收斂。當然，網上號召的行動並非必然發生，也可能雖然有人號召，惟因無人參加胎死腹中也未可料。但有人提出了，總不能不防，警方需調動警力隨時候命，市民約會也提心吊膽，寧願留在家中，避免受到影響。晚上外出消費娛樂的人肯定減少，不少食肆都打定輸數，有食肆東主表示不知如何準備聖誕節及新年假期的傳統消費旺季。

地區騷亂未有停止迹象，「和理非」一直聲明不會跟暴亂者割席。看來反對派贏得近九成地區議席只會令他們拿到更多資源，有泛民政黨已刊登廣告，聲明打算大量僱用「手足」作議員助理，即是曾經被捕、一般商業機構避免僱用的勇武派。這班人隨時是一面靠公帑生活、一面上街衝擊的蒙面黑衣人。明年立法會選舉，如果反對派再取得更多議席，能夠調動的資源更多，養更多「手足」，勇武分子只會增加不會減少，未來四年更無寧日。

不少分析都指出，北京政府會從全國視野甚至全球視野看香港問題，即是說，中央視香港亂局是中美衝突的其中一個環節，會從全國大局的長期發展去考慮應對策略，他們對香港的部署並不單單從香港的角度着眼，如果大局需要，可能暫時放下香港當前利益，去維護全國長遠利益。如果這分析真正是北京的想法，豈不是北京政府繼續在香港按兵不動，讓已經缺乏應對策略的特區政府繼續拖延下去？果真如此，市民面對的騷亂可能結束無期了。

中美衝突並不限於貿易戰，也涉及金融、軍事、政治等範疇，爭端不斷，也將長時間存在，有人說這場衝突可能需時三十年才見端倪。香港今天的亂局對美國有利，也成為對中國的騷擾。美國就算在今次的貿易協議取得甜頭，也不會就此收手停止在香港製造糾紛。

從這個角度看，香港的騷亂不可能在短期內平息。把香港問題放在中美衝突的框架內看，豈不是起碼要亂足三十年？