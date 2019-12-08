一場黑色暴亂，各大學淪為兵工廠、火藥庫，多間大學報稱化學品失竊，日前警方在城門水塘檢獲大批危險化學品，包括腐蝕性化學品和可製造燃燒彈的原材料。不難估計，這些檢獲的化學品很大機會來自各大學，然而警方要求大學提供被竊化學品清單，竟遇到重重困難，大學反應冷淡，擺明不合作。

化學品危害之大，毋庸贅言，一旦落入不法之徒或恐怖分子手中，隨時造成極嚴重的人命傷亡。大學化學品用於教學和研究用途，購入及儲存都有嚴格規定，必須持有相關牌照，並受《危險品條例》、《職業安全及健康條例》、《氣體安全條例》及《廢物處置條例》等法例規管。大學管理層發現化學品失竊，懂得向警方報案求助，但當警方要求進一步資料則關人個關，言下之意是備了案就責任已了，簡直不知所謂。

大學態度如此閃縮，實在很難不令人有所聯想，是否盜走化學品或讓化學品被人帶走的人士之中，包括大學教職員？甚至大學教職員本身也是暴徒？值此亂世，是非黑白顛倒，這樣的聯想絕非無中生有，當政府內部也充斥「身在漢營心在曹」的無間道，連消防員也淪為暴徒被捕，還有甚麼匪夷所思的事情不可能發生？

尤其是各大學在這場暴亂之中擔當極不光彩的角色，大學生是反中亂港主力軍不特止，大學校長也是其身不正，不是明哲保身，就是諸多包庇。有指理大、中大數月前已發現有人在校園內製作汽油彈和練兵，只是一直臭聞密冚，到底大學還有多少未曝光的醜事，不能不令人懷疑。

理大校長和校董又擺出受害人的姿態，要求納稅人為校園遭破壞埋單，可見管理層A字膊兼姓賴。好心啦，校長年薪幾百萬，各資助大學每年獲得的政府經費數以億元計，遇事只懂縮骨，明知學生淪為暴徒又聽之任之，還好意思開口要錢，不如辭職唔好獻世！