但凡衡量標準不當，就很容易作出錯誤判斷。譬如內地教師不時會給學生作文打一百分，但香港教師則很少。昔日小伙子們給我批改中文作文，能打個七十分，那可不得了，考公開試大抵已能獲取五星星成績。你要是一個內地家長，把愛兒送到香港就學，見到他作文得個七十分，距離滿分甚遠，便不問情由地把兒子痛打一頓，那就是犯糊塗了。

近年，不少香港人十分糊塗，衡量事物經常錯用標準，致使對社會積怨甚深，最終爆發出一場反修例風波，弄不好的，會把香港拖進萬劫不復之地。

作為時事評論者，我過去經常批評政府，這是職責所在，但話到口邊總留半句，更不敢人云亦云，以免誤導大眾，火上加油，使民怨更深。譬如人們常說香港樓價高得異乎尋常，遠遠脫離世界平均標準。我承認這基本上是事實，但單以全球平均水平作計算是不公的，香港是國際大城市，應該跟倫敦、台北、深圳等地比較才合理。以人均收入與樓價相比，香港只是稍高於上述幾個城市，如果計及有近半人口住於公營房屋，香港的情況就更沒想像般嚴重了。

常言道「學問深時意氣平」，香港人很多不平之氣，都是緣於對世事所知不多，或者就算知道也不懂如何作衡量比較所致。

香港人對修訂後的《逃犯條例》畏如蛇蠍，但放眼世界，很多先進地區都有相近法例，中國過去援引此例從外國引渡疑犯，亦從未出過亂子，港人根本不必如此大驚小怪。如今修例工作已撤回，不少人又指摘警方在平亂過程中使用了過分武力，說得像是十惡不赦。

其實，過去幾個月，智利、伊拉克、英國、西班牙、俄羅斯等地都曾發生暴亂，相比之下，港警使用的手法不見得特別嚴苛。可別忘了，外國示威者還未必敢像香港般，用上這麼多汽油彈哩！