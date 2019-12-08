今年六月以來的黑暴，令社會極度動盪和不安，香港市面一片蕭條，臨近聖誕，唔好話燈飾不璀璨，昔日的夜市，就算不是「千燈夜市喧」，出來吃消夜的也大不乏人，可是如今，尤其周六、周日成為例牌「搞事日」，加上之前港鐵提早收車，旺區如尖沙咀、旺角、銅鑼灣亦是冷清得嚇人，你話餐飲業點會唔嗌晒救命？

本港約有二萬間食肆，業界指出，示威活動期間大部分市民留在本區消費，跨區人流消費減少，令部分食肆生意減少三至四成。有行家表示，六月至十月黑暴期間，餐飲業累計損失約一百零五億元生意，十月、十一月情況惡劣，各類食肆均受到衝擊，聖誕餐飲市道亦不樂觀。

特區政府止暴制亂無能，紓困措施又唔到位，中小企經營困難，基層市民失業增多，即使節日當前，又如何會有心情玩樂？聖誕、新年後肯定又有不少食肆執笠，失業率上升，惡性循環下，香港經濟都唔知會衰到幾時！

一個地方冇夜市，飲食業點會有運行！英國經濟學界早在上世紀七十年代已提出「夜間經濟」概念，指發生在當日下午六時至次日早上六時，以本地市民和外地遊客為消費主體。一九九五年，英國正式將夜間經濟納入城市發展戰略，打造「二十四小時城市」。二○一六年，倫敦地鐵實現周末二十四小時營運，並設立了專職管理夜生活嘅公務員。政府咁緊張夜市，不是沒有原因的。據悉，預計到三○年，單是倫敦市的夜間經濟收入，將會達到三百億英鎊，夜市，的確是一門大生意。

事實上，內地近年亦大力催谷夜市，根據國家統計局的數據，今年上半年中國GDP增長百分之六點三，其中夜間經濟的消費，成為拉動經濟增長的第一動力。依家香港夜市死翹翹，原本晚上十一、二點還在杯上杯落，家陣食飯時間都拍烏蠅，九點落閘，老闆話冇生意不如慳番啲燈油火蠟，問你死未？