北大西洋公約組織本月三及四日於倫敦召開七十周年峰會，這個上世紀七十年代迎抗以蘇聯為主的華沙公約組織的軍事聯盟，近五十年來起了不少變化，從蘇聯解體到華沙組織消失，北約應否存在已有爭論，歐洲各強國與蘇聯解體後的不同加盟國關係改善，部分更有經濟能源合作，不少西歐國家對北約地位質疑，但美國強勢主導，又邀請多個前華沙組織成員國加入北約，就勉強維持運作，但對美國強硬要求成員國需支付國民生產總值百分之二為北約營運費用引來怨言，部分成員國這幾年根本沒有履行承擔，顯示出北約在美國把持下內部意見分歧，問題叢生。

今次峰會前再發生沒有獲北約同意而單由美國支持撤走部署在敍利亞北部的駐軍，事前無諮詢北約，雖然德國總理默克爾以土耳其對北約意義重大去辯解，但亦引起法國總統馬克龍不滿，以北約「腦部死亡」批評，令這次峰會增添怨氣。峰會期間特朗普與馬克龍的會面，表面相互尊重，內藏國家自主的分歧。美法兩國近期的稅務糾紛亦影響在北約的合作，馬克龍的北約腦死論直斥美國。另一北約盟國德國，亦在這幾年間與俄羅斯建立天然氣輸送交易，增進雙方的關係。

最大的笑話，莫過於北約峰會後白金漢宮酒會，加拿大總理杜魯多指特朗普與馬克龍會面時，面對記者就講了四十分鐘，終令馬克龍遲到酒會；而特朗普峰會後沒有開記者會就獨自離開，都反映美歐領袖之間的齟齬。

種種迹象揭示北約盟國不滿美國強要做領導的白熱化，北約的存在價值受質疑，美國將北約矛頭轉移到俄羅斯及中國，但最大問題是美國的假想敵人不一定是北約盟國的敵人，反過來更會是朋友，是經濟貿易未來合作夥伴，德法在外交、能源等各師各法，進一步體現美國的敵人是我的朋友，為何強迫我去針對。