香港自反修例風波牽帶社會動盪以來，歷時近六個月，直至區議會選舉落幕，選舉結果也未能止息街頭暴力示威。說實在，這場政治風暴的性質，就是新時代戰爭，特區政府若不能鑑古知今，吃敗仗是必然結果，還要讓全港市民賠上得來不易的幸福。

歷史有時驚人地相似，令人不得不嘆為觀止。話說一八五七年英法聯軍入侵廣州前一年，清廷為追捕逃犯而進入英艦亞羅號搜查，給英兵入侵廣州的藉口。時任兩廣總督葉名琛不知從何而來的勇氣，一切以靜制動，並沒有上書京城朝廷求援，尋求外交解決，也沒有在廣州做好軍事鬥爭準備，後來兵臨城下仍故作鎮定，最後被英國人擄獲成了戰俘，客死異鄉。亞羅號事件引發英法聯軍，最終火燒圓明園，清廷被迫簽署《北京條約》，割讓九龍半島，而這個「戰和守走死降」都不做的「六不」策略，也成為後世人給葉名琛的評價。

當年清廷腐敗積弱導致喪權辱國，今天祖國國力復興如雷霆之勢，但「六不」策略竟重現在特區政府的領導班子，實在匪夷所思。說其「不戰」，是修例風波以來，政府除了警隊，哪個部門、首長顯出戰鬥意志？最典型的例子如張建宗回應如果紅隧再被破壞時說「政府無甚麼事可以做，只能夠譴責」，市民不禁慨嘆，月薪近四十萬元的政務司司長，原來只懂打嘴炮。「不和」，是政府一直對反對派這個無大台但有後台的策略束手無策，面對反對派開天索價的政治訴求，既不能回應，也沒有手腕與對手討價還價，由於沒有談判對象，修訂《逃犯條例》由暫緩到壽終正寢再到正式程序上撤回，過程中進退失據，一來時機已過，二來敵人毫不領情，反而得勢不饒人。

說其「不守」，是沒有守住應有的法治底線，警察總部被圍攻，立法的殿堂被闖入蹂躪，竟然只有少數人被捕，如此屈服於暴力反倒造成縱容，為沒完沒了的暴亂事件埋下伏線。至於「不死」、「不降」和「不走」，是風波至今，官員腰骨硬不起來，又無人敢於問責下台，既不辭職，又辦事無力，紓困措施不痛不癢又慢N拍，最終就由長期扎根社區、深耕細作做實事的建制派區議員成了代罪羔羊，廿多年來建立的基層陣地被消費淨盡。

筆者狠批特區政府的「六不」政策，是希望政府明白，這個政治風暴的性質就是新時代戰爭，是以美國為首的反華勢力勾結本地政客，部分財團暗中給力，在不懷好意的力量使用正招、怪招、賤招、暴力、謊言以及偏頗傳媒的完美配合下，利用社會矛盾引發的一場爭奪香港管治權，甚至進擊影響內地政治穩定的大戰略。

國家正處於民族復興的關鍵時刻，中美國力將面臨黃金交叉逆轉，今天美國有藉口介入香港政治，剛通過的《香港人權與民主法案》，就是意圖將香港打造成反中抗共的橋頭堡。我們雖然在選舉輸了上半場，在下半場時，整個特區政府必須調整心態，政務官以和稀泥手法處理矛盾的時代應該結束。政府高層不能當現代葉名琛，否則就是民族罪人，但願所有熱愛香港的建設力量和朋友，狹路相逢勇者勝，要贏回下半場。