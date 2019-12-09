正論：黑暴半周年　檢控續拖延

在國家領導人三令五申止暴制亂乃當前最緊迫任務，也是行政、立法、司法機關的共同責任和最大共識之際，這場黑色暴亂不但未見止息，反而愈演愈烈，今日更迎來半周年。昨日民陣大遊行又演變成堵路衝擊，警方在起步前更檢獲大批真槍實彈，為不見天日的維港上空再添一抹黑色陰霾。

暴徒愈加猖狂，益發顯得律政司放軟手腳不作為，檢控效率低下，絕對是止暴無期的罪魁禍首，結果不旋踵，暴徒連終院和高院也縱火燒毀，可謂報應不爽的最佳演繹。

可以看見，反對派在區議會選舉大勝後，依然不肯讓社會休養生息，依然堅持不斷鬧事，昨日的大遊行更被視為「晒冷式」一擊，並為今日再次發動的「大三罷」拉抬聲勢。沒完沒了的遊行，沒完沒了的被罷工，沒完沒了的打砸搶燒，市民對香港前途愈來愈沒有希望。昨日警方在全港多區起出大批手槍、子彈、汽油彈等武器，拘捕多人，懷疑他們欲趁遊行槍擊警員或市民，製造混亂。恍如第三世界恐怖分子的施襲手段，竟在香港一一上演，安全城市、法治之區淪落至此，令人無語問蒼天。

古人說，禁而不止，則刑罰侮。見諸今日香港，可謂別具意義。顯而易見，這場反修例風波演變成暴亂，再由暴亂滑向恐怖主義深淵，近日甚至有外國武裝恐怖組織入境本港，正正是古人所說，有禁令而沒有制止，刑罰受到輕慢，變成無人遵守之故。今日香港，違法已成常態，單是《禁蒙面法》，別說無人遵守形同廢紙，甚至連高院都裁定違憲，港府威信蕩然無存。

尤有甚者，警方至今拘捕近六千人，但律政司檢控只有九百五十三人，僅佔被捕總人數的一成六，而且被定罪的少之又少，刑罰更是不痛不癢。例如侮辱國旗僅判社會服務令，與其說是懲罰，不如說是鼓勵。至於被控暴動罪、縱火、襲警等嚴重罪行者，更未聞有一人被判罪成。相反，被告的保釋條件一再獲放寬，日前有被告以即將移民及外遊為名，即使被控暴動罪，一樣獲批離港；早前更有多名被告的宵禁令獲寬減或索性取消。「警察拉人，司法放人」一再上演，有法等於無法，反而令警方坐實濫捕惡名，律政司檢控不力，司法百般包庇，止暴制亂遙遙無期又何足為奇！

上樑不正下樑歪，身負維護法治重責的律政司亂象叢生，司長鄭若驊其身不正，醜聞纏身，這半年來龜縮多於做事；其下屬同樣泥沙俱下，既有檢控人員向暴徒教路逃避檢控，又有律政司人員匿名聯署反政府，這些人具有明顯政治傾向，檢控怎麼可能公平公正？鄭若驊駕馭不了下屬也就罷了，自己也是一路貨色才是最不堪，從黎智英政治黑金案獲放生、佔中案不了了之、恐嚇東方報業集團記者案石沉大海，已知她跟反對派沆瀣一氣，反修例被捕人士遲遲不獲起訴，事有必至，理有固然。

正如立法會議員指出，律政司放軟手腳，檢控效率低下，是無法止暴制亂的主因。試想想，要是被捕人士遭速告速判，施以重罰，阻嚇力必然大大增加，上街人數必然大大減少，豈會像現在愈止愈暴、愈制愈亂？甚至經常有被捕人士獲准保釋後，旋即再淪為暴徒被捕，偏偏港府對此置之不理，特首林鄭月娥甚至在閉門活動吐露心聲，坦言不敢想像要求本港法官倣效英國設立特別法庭，他們會有何反應，將無能不作為合理化，情何以堪！

問題是，司法放軟手腳的結果，是暴徒愈來愈猖獗，治安愈來愈敗壞，經濟愈來愈低迷，全港市民都要付出慘重代價。君不見，各種數據均指出香港步入經濟衰退，不僅失業率飆升，更出現十五年來首見的財赤；警方窮於應付暴亂，「冇警時分」導致搶劫及爆竊案激增，加上南亞兵團乘機作亂食大茶飯，香港淪為罪惡淵藪。事實上，香港局勢在這半年來不斷惡化，由遊行變成堵路，由堵路變成刑毀，由刑毀變成打人，由打人變成殺人，沒有最暴力，只有更暴力；外部勢力的圍堵更是步步進逼，步步兇狠。更不必說，受針對商戶一再被暴徒縱火破壞，有零食連鎖店被燒舖近二百次，法治之區云乎哉！

特區之敗，由官邪也。香港的墮落，律政司司長肯定是最大罪人，一眾高官同樣難辭其咎。這場反修例黑暴就像照妖鏡，照出高官的軟弱無能，照出高官的崇洋媚外，也照出他們到底效忠誰。人們但見暴亂爆發至今，有的高官不作為，有的高官甚至對暴徒寄以同情，從食環署拒絕清理連儂牆，到路政署拒絕清理暴徒設下的路障，已可見一斑。再說，香港自殖民地時代便講求公務員政治中立，但回歸後走樣變形，連月來既有公務員集會反政府，甚至有消防員淪為暴徒，惟特首和政務司司長皆對這些亂象無動於衷，遑論作出懲處。有人質疑港府高官「身在漢營心在曹」，暗裏配合外部勢力奪權，樂見香港一片混亂，不可謂沒有道理。

事實擺在眼前，三權各懷鬼胎，互相扯皮，止暴制亂顯然不是三權的最大共識，在這樣的情況下，中央即使喊破喉嚨要求特區止暴制亂，也是對牛彈琴而已。說到底，妖由人興，人無釁焉，妖不自作。這場黑暴是活脫脫的人禍，只要律政司依然故我，港府繼續不作為，恐怕到了特區覆亡之日，暴力都沒有止息之時。