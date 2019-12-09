功夫茶：衰世瘟疫特別多　治鼠無方埋凶兆

內地豬年勁爆豬瘟，搞到豬肉價格長漲不下，百姓冇啖好食；之不過，豬瘟未退，鼠年未來，鼠疫竟提早殺到，疫情兇猛，家陣已最少有四宗確診個案，中港交流頻繁，值此衰世，鼠疫會唔會殺入本港，邊個話得埋啊！

各位街坊，鼠疫主要分為腺鼠疫及肺鼠疫，前者通常以鼠代表嘅嚙齒類動物身上嘅跳蚤叮咬傳染畀人類；後者則可透過飛沫及痰液傳播，在人群中傳播風險較大。開講都有話，小心駛得萬年船，功夫茶深知生命冇take two，在此順道單聲，如去過有關疫區，要特別留意自己身體狀況！嗱！呢個廢柴政府，唔係怠政，就係口水多過浪花，嗶哩巴啦，又係聲大大冇貨賣。

呢！全球至今記錄咗九宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，香港包辦咗八宗！厲害了，唔使加油，都輕易醜出國際啦！香港真係步入衰世，好嘢唔見，瘟疫特多。鼠患向來嚴重，政府跨部門治鼠，好叻㗎，搞咗好多區「老鼠樂園」出來！嗱，有啲地區如海怡半島、黃大仙，前者鼠患參考指數全港最低，後者亦喺全港十九個地區屬第二低。結果係鼠蹤處處，嚇到居民死死吓，證明數據靠唔住！其他食肆林立嘅地區如油尖旺、深水埗、九龍城、觀塘等，仲使問阿貴，肯定係老鼠嬉春繁殖嘅天堂啦！

「東方報業民意調查」顯示，絕大部分受訪者批評香港衞生環境惡劣，三無大廈尤其烏煙瘴氣，官僚各自為政，唔踢唔郁係主因。仲有喎，港府喺今年五月啟動全城清潔運動，截至十月已檢獲近兩萬隻老鼠，比去年同期急增逾四成，沾沾自喜話滅鼠初見成效。好心啦，擺明之前唔做嘢就真！本報讀者就心水清啦，四成四人批評捕鼠急增，係當局一直無針對衞生環境問題作出改善，逾兩成人仲鬧爆政府長年縱容鼠患所致。一句到尾，所謂全城清潔運動，咪就係後知後覺一場騷囉。

嗱嗱嗱！有玄學家就話明年係鼠年，「太歲當頭坐，無災也有禍」，內地鼠疫會進一步爆發，而病符星飛臨南面，香港亦有機會爆發鼠疫等傳染病；亦有堪輿學家提醒，今年立春日火過旺，引發示威衝突，明年局勢受病符星影響，八成機會有鼠疫問題！呢，千祈咪以為有關言論導人迷信，功夫茶相信呢啲係一個警號，亦為廢柴政府敲起警鐘：天道無親，唯德是輔。政府管治無方，好多天災其實係人禍！

功夫茶再一次摑醒冇靈魂政府，再不作為，一味搞跨部門會議做大龍鳳係冇叉用㗎！三司十三局齊齊行動起來，喂！每人至少一個月幫手捉四隻老鼠先好出糧啊！