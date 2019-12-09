世界視線：海軍基地槍擊案　沙美關係存暗湧

沙特阿拉伯空軍少尉阿爾沙姆拉尼，日前在美國佛羅里達州一個海軍航空基地大開殺戒，造成三人喪生。據報道，阿氏是案發美軍基地數百名外國學員的其中一員，當時正接受為期三年的美國空軍外國軍售訓練計劃，課程包括英語培訓、航空及飛行員指引等，由沙特政府資助。

值得關注的是，據恐怖主義情報組織的資料顯示，阿氏施襲前曾在社交網站發表反美言論，又呼應阿蓋德組織已故領袖拉登，稱「除非美軍離開我們的土地，否則你們也不會安全」。除了行兇的阿氏，在被捕的沙特人當中，有三人曾在現場拍攝槍擊過程，暫時未知是否同屬基地的外國學員。

國防部長埃斯珀承諾，日後會實施一系列措施，確保國內軍事設施、服役人員及家屬的安全。比起埃斯珀的官樣文章，佛州州長德桑蒂斯把話說得非常直白，直指沙特政府需要賠償死者家屬，又說槍手跟九一一恐襲中的十多名恐怖分子一樣，同屬沙特國籍，部分人更同樣在佛州參與飛行訓練。

德桑蒂斯之言，無疑說中了問題癥結。華府跟沙特保持友好關係，特別是特朗普上台後，為了從沙特政府手中獲得大量購買軍火的錢，明明沙特異見記者卡舒吉遭謀殺，王儲穆罕默德‧薩勒曼在背後策動的嫌疑極大，特氏還是無視國際社會的非議，硬撐到底，甚至運用總統行政權力，否決國會阻止向沙特售武的決議。至於沙特一方，為對抗什葉派的死對頭伊朗，自然只有緊抱山姆大叔的大腿。

然而，在高層為利益而結盟的同時，兩國民眾卻互相不以為然。美國去年的一項調查發現，高達五成五受訪民眾對沙特持負面看法，比例遠高於美國的對手中國和俄羅斯，除了九一一的仇恨，美國民眾亦對沙特政府差劣的人權紀錄看不慣。至於沙特民眾，對於美國這些年來在阿拉伯世界不斷製造亂子，自然不能無感，沙特軍中還有幾多潛藏的阿爾沙姆拉尼，誰也說不準。不管事發後特朗普和沙特國王薩勒曼如何譴責暴行，亦難以掩飾美沙關係的深層次矛盾。