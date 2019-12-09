香港怎樣應付當前由暴亂造成的經濟困難呢？像特區政府及財政司司長那樣推出紓困措施？可是動亂不止，經濟消費需求依然受到嚴重打擊，政府從成本方面怎樣投入資金幫助企業，都不可能改變市場衰退，只是幫地主和企業主減少損失，希望可使企業苟延殘喘，少辭退職工。

這也算是好心，可是作用不大，私營地主不減租，企業一樣捱不下去。企業主壯士斷臂，把企業關閉，失業情況仍然會惡化。投入的四輪紓困措施，幾百億元的公帑，沒效果便金錢虛耗掉了！

香港現時的關鍵是盡早止暴制亂。暴亂停止，社會秩序恢復，市場的信心便會回來，不用政府用公帑資助，經濟便可再運作起來。但一日動亂未止，一日經濟難言恢復，反而再拖延下去，對市場信心和實際運作的破壞更會倍增。特區政府應該是全心全力鎮壓暴亂，不如此，其他措施都會是白費心機、虛耗公帑。

與其把幾百億元公帑無效果地浪費，不如拿出部分來加強止暴制亂的工作。一是廣招退休紀律部門成員，充當警隊的後勤工作，和護衞政府的重要建築物。

二是提升警隊的組織與裝備設施等，以能更有效地控制暴亂，例如電槍設備、電動單車加強警隊小組的控制群眾和窄道機動能力；增設裝甲車輛；成立狙擊手小組，專門用木彈或實彈狙擊暴亂的領頭和指揮者，包括投擲汽油彈的人等等。

三是政府僱用護衞公司（本地不足可以從外地聘用），專門守衞交通信號設施、隧道和鐵路等交通樞紐和車站，保證這些關鍵設施不會輕易被暴徒破壞，使有足夠的時間讓警方馳援。

四是特區政府補貼受暴徒針對的企業，僱用護衞公司守衞店舖，至少有阻嚇作用，也可以支持警方。

五是警方懸紅追緝暴徒及提供武器和非法物資的機構和個人，讓社會大眾參與追捕暴徒的工作，也可使暴徒內訌，製造分裂。

香港對付政治暴亂，特別是這次涉及國外因素，不惜暴力破壞，便不能像處理一般警民衝突那般，而應如英國政府處理暴亂那樣全力以赴，務求速戰速勝。

香港不是沒錢、沒人才、沒人手，只是政府愚昧失職塞責，才弄至今天的困境。拿出一、二十億元，用恰當的思維，便可以止暴，遠勝拿幾百億元作無效果的紓困措施，也更加符合社會大眾，包括企業的利益。

美國似乎在香港還會繼續策動暴亂，而且正引入外國政治極端組織，也與邪教合流，香港形勢並不樂觀，須急速鎮壓。