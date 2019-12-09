對於香港的法治，北京從中英談判香港前途問題、聯合聲明簽署、《基本法》的制訂到回歸後相當一段時間，都是相當肯定和推崇的。在「一國兩制」的設計中，對於香港法治的「維持不變」最為落力，對香港的普通法、司法制度和人事全部原封不動，還添加了香港具有終審權，設終審法院。所有這一切，都說明北京對香港法治的信任、尊重和支持，並認為這是香港能夠貫徹落實「一國兩制」、保證香港長期穩定繁榮的基石。

當年北京無論怎麼評估香港可能發生甚麼亂局，也沒有想到香港的司法領域會起到那麼大的作用，沒有想到司法方面會配合行政、立法機構把香港的法治破壞掉。儘管回歸後有人提出，今後反對派發起的政治鬥爭會大肆利用法律武器，他們有不少人就是吃法律飯的，但北京還是相信香港的法治、司法獨立不會捲入政治鬥爭。

北京這樣想不奇怪，因為「一國兩制」的實踐、香港局勢的變化沒有走到這一步，那時的北京，對香港的經濟制度、司法制度充滿了好的想像，因為改革開放之初的中國經濟落後，法治極不健全。直到最近這些年，隨着「一國兩制」的實踐不斷深入全面，正反兩方面經驗的教訓，香港深層次問題的暴露，反中亂港、分裂勢力的猖狂以至發生了暴亂，朝廷發現香港的法治不但十分脆弱，本身還存在着嚴重的問題，存在着自我破壞和重創香港的內部力量，存在着危害國家憲制、挑戰一國權威的可能性，這樣的「法治」終究會自行毀掉法治。

因此，中央大員最近反覆指出，特別行政區不存在一個脫離憲法的「憲制」，也不存在一個脫離憲法的「法治」。這即是說，香港特區的司法體制及其表現，如果挑戰國家憲法、脫離國家憲政安排和秩序，那麼香港特區「一國兩制」下的司法體制、司法獨立和法治也將不復存在，香港的法治必須以國家憲法為基礎，所謂皮之不存，毛將焉附。中央之所以提出這樣的警告，皆因香港司法領域有人不斷以香港的所謂法律挑戰一國、配合反對派反中亂港、自毀法治也。