晚清時候，梁啟超和孫中山曾就國家體制問題爭論不休。孫希望一步到位實現共和，採取直接民權，即一人一票選舉。梁則認為，當時中國民智未開，只能像日本一樣先行君主立憲，由虛位君主安定大局，待提高教育、提升人民參政素質後，才能實現真正的共和政體，否則只會重蹈法國大革命覆轍，出現內戰混亂。後來的事實證明，梁啟超不幸而言中，一步到位的所謂共和政體，不但沒有為中國帶來民主，反而使中國陷入連年內戰，幾乎萬劫不復。

重溫這段歷史，是為了說明欲速則不達的道理，民主並非許多人想像的那麼美好、那麼簡單、那麼容易。一百多年來，世界各地的失敗例子比比皆是，人們早已見怪不怪。香港反對派昧於現實，一味空喊民主口號，既要「真普選」，還要搞「革命」，其實他們的所作所為恰恰與民主背道而馳，這場黑色暴亂更是玷污了「革命」二字。

推行民主的先決條件是合適的社會環境和土壤，以及相對成熟的公民意識和人文素質，香港具備這些條件嗎？答案顯然是否定的。如果說晚清時中國社會民智未開，現在的香港也好不到哪裏去，充其量是五十步笑百步。雖然香港是經濟發達地區，花於教育方面的資源不斷增加，大學生愈來愈多，但平均素質卻愈來愈低，導致整個社會的智商不升反降，連那些荒誕不經的謊言謠言都有人相信，難怪被譏為低智反智社會。這種社會即使勉強推行民主，也只能是劣質民主，正如台灣一樣，只能在政治泥沼中內鬥內耗，不斷沉淪。

更重要的是，香港是中國特別行政區，並非獨立政治實體，反對派不願或不敢面對現實，一味挾洋自重，企圖藉外部勢力來達到政治目的，結果除了搞亂搞死香港，甚麼都得不到。老實說，如果香港真的實現所謂「真普選」，管治權落在這班愚昧無知的人手上，那才是最大的災難。