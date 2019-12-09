示威暴潮未能平息，警方不斷加大執法力度，被拘捕及起訴暴動罪的不但要面對多年監禁，而且極有機會提堂時即被扣押不准保釋。本來出得來行，應該「預咗要還」，但有很多年輕人拒絕為自己行為承擔責任，看見黃台仰等人竟然獲得外國庇護，竟然想效法。台灣與香港沒有引渡協議，陳同佳案便是反修例暴潮的導火線，據聞有部分年輕示威者已逃往該地尋求庇護，部分則匿藏不願回港。有香港大專學界組團促請台政府修訂難民法收容香港人，但熱面孔貼冷屁股，台灣陸委會火速關閘，聲稱《香港澳門關係條例》有足夠法律基礎處理，不需要修訂難民法。

至於台灣的總統蔡英文，一直被指吃人血饅頭，靠香港示威暴潮翻身，本來因為下屬走私問題令民調落後韓國瑜，但因為香港示威暴潮效應，最近的民調大幅反超前，很多年輕示威者以為蔡會「感恩」，但他們實在太天真，蔡亦指現階段不需要另立難民法，現存的《香港澳門關係條例》已有處理機制，助香港示威者赴台。別一廂情願以為台灣人會同意香港暴徒一窩蜂湧往自己地方，正如英國為何當初關了後門不予香港人居留權，各家自掃門前雪，各地同樣道理，蔡要拿選票，自然以本土利益為先，只能怪港青太過自作多情。

小漢奸黃之鋒自以為促成美國訂立《香港人權與民主法案》，一直當自己是國際大使，見到蔡英文「不識抬舉」，竟然在臉書發通牒，要求蔡英文等人承諾在明年台灣大選過後，不會遣返在台灣的香港人。上帝要你滅亡，先會令你瘋狂，小漢奸口出狂言，真的把自己當成美國代言人嗎？人家台灣與美國一家親，你只是一隻隨時可犧牲的棋子罷了。香港有數不盡洋奴可供老美差遣，黃之鋒繼續大放厥詞，惹是生非，恐怕會被主子遺棄，留在香港，鼠年做過街老鼠吧。